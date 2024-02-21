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Мазурашу пропонує присвоювати іноземцям звання Героя України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мазурашу пропонує присвоювати іноземцям звання Героя України
Мазурашу каже, нова редакція закону має на меті зробити максимально прозорими процедури подання, відзначення та позбавлення державних нагород
фото з відкритих джерел

Мазурашу пропонує нагороджувати державними нагородами громадян України, іноземців та люди без громадянства

У Верховній Раді депутат парламентської фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу зареєстрував законопроєкт про внесення змін до Закону «Про державні нагороди України». Він має удосконалити процедуру подання, відзначення та позбавлення державних нагород. Про це йдеться на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що нова редакція закону має на меті зробити максимально прозорими процедури подання, відзначення та позбавлення державних нагород, і не допускати нагородження людей, яких відзначили за неперевіреними даними про їх особливі заслуги.

«Непрозорість і непублічність цих процесів (згідно з чинним законодавством – «Главком») містять і чималі корупційні ризики. Принаймні, в народі ходять розмови про те, що за певні суми можна «розв'язати питання» щодо відзначення певними державними нагородами», – заявив Мазурашу.

Так, у новому законопроєкті вказується, що державними нагородами можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та люди без громадянства. Нагородження може бути і посмертним.

Іноземцю можуть присвоїти звання Героя України посмертно, якщо він був нагороджений орденом Героїв Небесної Сотні. Цим званням також можуть відзначити іноземців за проявлені мужність і героїзм під час участі у заходах з відсічі та стримуванні збройної агресії проти України.

У пояснювальній Мазурашу зазначає, що його реалізація не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Окрім того, він стверджує, що запропоновані зміни «зведуть до мінімуму деякі корупційні ризики».

Як повідомлялося, народний депутат-мажоритарник від Чернівецької області Георгій Мазурашу вийшов із партії «Слуга народу», але залишився членом парламентської фракції «Слуга народу».

Нардеп неодноразово потрапляв у скандали через сумнівну законотворчість. Зокрема, він вигадав нове покарання для ухилянтів. Мазурашу запропонував, щоб ухилення від призову каралося призупиненням отримання пільг та безкоштовних послуг від держави та/або конфіскацією нерухомого та рухомого майна, яке громадянин отримав від держави. Також він пропонував запровадити щоденну молитву за деокупацію України.

А ще Мазурашу зареєстрував на сайті Верховної Ради законопроєкт №9223, який передбачає ув'язнення українців на 5-7 років за критику влади. 

Також він хотів обмежити представників ЛГБТ прав на мирні акції та запровадити нове свято – День подяки.

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Теги: Георгій Мазурашу Верховна Рада Герой України державні нагороди депутат

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