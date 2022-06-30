Щиголь розповів, як західні техносанкції псують плани РФ на окупованих територіях

З проблемою випуску та прошивки SIM-карток під російських операторів росіяни зіткнуться за декілька місяців

«Кожен притомний оператор, навіть російський, розуміє, що він потрапить під санкції у випадку роботи на захоплених територіях»

Росія стикається зі значними труднощами при облаштуванні зв’язку та інтернету на окупованих територіях України у зв’язку з санкціями, які запровадили країни Заходу. Про це розповів голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь в інтерв’ю Liga.net.

За словами очільника відомства, зараз російські окупанти повноцінно оперують технологічними майданчиками лише одного оператора на тимчасово окупованих територіях, все інше вони захоплюють силою. Через блокування українськими операторами власного обладнання окупантам треба завозити надзвичайно велику кількість свого обладнання. Враховуючи санкції, в Росії його не так багато.

«Їм потрібно десь знімати обладнання, що працює, в якихось віддалених регіонах Росії, везти його в Україну, встановлювати, налаштовувати», – зазначив Щиголь.

Те саме, за словами чиновника, стосується й оптоволоконного кабелю, який росіяни затягли з Криму до Херсона. Кабель також не дуже стабільно працює завдяки роботі українських спецслужб і розвідки, які періодично його виводять з ладу.

Керівник Держспецзвʼязку зазначив, що є проблеми і з виготовленням SIM-карток, які у РФ уже стають рідкістю, адже це дуже складний технологічний процес.

«Взагалі їх у світі виробляють три чи чотири компанії, і всі вони не поставлятимуть картки до Росії», – сказав Щиголь.

Голова українського відомства вважає, що з проблемою випуску та прошивки SIM-карток під російських операторів росіяни зіткнуться за декілька місяців.

«Кожен притомний оператор, навіть російський, розуміє, що він потрапить під санкції у випадку роботи на захоплених територіях. Великі російські оператори – це публічні компанії з розміщенням акцій на європейських біржах. Вони розуміють, що їх звідти просто виженуть», – пояснив він.

Саме через це оператори з РФ створюють квазіоператорів, як «Фенікс», «Лугаком», які не визнані в жодній країні світу та не мають роумінгу. Так само у Херсоні окупанти створили оператора, який намагається під'єднати свій зв’язок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Енергодарі рашисти можуть вимкнути українських ітернет-провайдерів та мобільних операторів, а також заблокувати роботу української банківської системи. В Енергодар вже почав заходити кримський провайдер та налаштовувати свій трафік. Це дозволить загарбникам блокувати українські новинні ресурси чи принаймні зробити таку спробу.

Також повідомлялося, що у Херсонській області вдалося відновити зв'язок та інтернет від українських операторів.