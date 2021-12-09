Що подивитися: названо найпопулярніші фільми та серіали 2021 року

Відомий ресурс IMDb склав рейтинг фільмів та серіалів року, що минає

Портал IMDb склав щорічний хіт-парад фільмів та серіалів. На відміну від інших ресурсів, де критерієм популярності зазвичай виступають оцінки глядачів чи критиків, рейтинг сервісу враховує лише кількість відвідувань сторінок його користувачами, як на сайті, так і в мобільному додатку, пише видання «Межа».

Зважаючи на те, що щомісячна аудиторія IMDb складає більш ніж 200 млн відвідувачів, цей рейтинг можна вважати таким, що відповідає дійсності.

Так, згідно з хіт-парадом сервісу, найпопулярнішим фільмом 2021 року стала «Дюна» (Dune) Дені Вільньова, а серіалом — «ВандаВіжен» (WandaVision) з Елізабет Олсен у головній ролі, що вийшов у сервісі Disney+.

Отже добірка найпопулярніших фільмів та серіалів у 2021 році має наступний вигляд.

Топ-10 фільмів:

«Дюна» (Dune); «Загін самогубців: Місія навиліт» (The Suicide Squad); «Вічні» (Eternals); «Мортал Комбат» (Mortal Kombat); «Ліга справедливості Зака Снайдера» (Zack Snyder’s Justice League); «Ґодзілла проти Конга» (Godzilla vs. Kong); «Чорна вдова» (Black Widow); «Армія мерців» (Army of the Dead); «Круелла» (Cruella); «Шан-Чі та Легенда Десяти Кілець» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

Топ-10 серіалів: