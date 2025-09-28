Головна Країна Події в Україні
На Закарпатті церква проголосила блаженним священника, якого застрелив міліціонер

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Закарпатті церква проголосила блаженним священника, якого застрелив міліціонер
Міліціонер вистрелив отцю Петру в голову за декілька метрів від придорожнього хреста
фото: mgce.uz.ua

Отець Петро в часи радянської влади продовжив служіння підпільно

У Закарпатській області відбулася беатифікація (зарахування померлої людини до лику блаженних, що є попереднім етапом до канонізації, – ред.) греко-католицького священника Петра Павла Ороса, який загинув 1953 року За даними Мукачівської єпархії, його вбив міліціонер. Як інформує «Главком», про це розповідається на сайті Мукачівської греко-католицької єпархії (МГКЄ).

Отця Петра Павла зарахували до лику блаженних на прохання МГКЄ. На святкування його беатифікації до села Білки, що в Хустському районі, прибули єпископи, священники, а також тисячі прочан із Закарпаття, усієї України та з-поза її меж, розповіли в єпархії. Зокрема, повідомлялось, що зібралися понад 1000 молодих людей, які пройшли з урочища Джублик до Білок.

Папа Римський Лев XIV під час загальної аудієнції 27 вересня зазначив, що після заборони радянською владою греко-католицької церкви отець Петро Павло продовжував підпільно виконувати священницьке служіння, хоча усвідомлював ризики.

«Просимо заступництва цього нового блаженного, щоб він випросив для дорогого українського народу силу витримати у вірі та надії, всупереч трагедії війни», – наголосив Папа Лев.

Більше про отця Петра Павла Ороса

Він народився поблизу угорського міста Ньїредьгаза 14 липня 1917 року, тоді ще в Австро-Угорській імперії, у сім’ї священника. У дитинстві Петро втратив батька, а згодом і матір. Разом із братом й вітчимом він часто переїжджав. Так опинився на території сучасної Закарпатської області.

У 1942 році Петра висвятили у священники, а за два роки Закарпаття зайняла червона армія. Після приходу радянської влади почалося переслідування церкви. Отець Петро продовжив служіння підпільно.

28 серпня 1953 року священник прямував до чоловіка, що помирав, але на залізничній станції у селі Сільце його зупинив міліціонер.

За даними МГКЄ, міліціонер вистрелив отцю Петру в голову за декілька метрів від придорожнього хреста. У 1992 році його останки знайшли на території міліційного відділку в містечку Іршава й перепоховали.

5 серпня 2022 року Ватикан визнав мучеництво отця Петра, але його беатифікацію, спершу заплановану на 3 травня 2025-го, відклали через кончину Папи Франциска.

Раніше Папа римський Лев XIV зарахував до лику святих італійців Карло Акутіса, відомого як «інфлюенсер Бога», та П'єра Джорджо Фрассаті. У святковому богослужінні у Ватикані взяли участь близько 80 тис. паломників з усього світу.

Теги: священник Папа Римський Закарпаття церква

