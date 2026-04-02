«Всюди хочуть обманути». Українка назвала головні недоліки життя у Туреччині

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Українка розповіла про тенденцію зростання та нестабільності цін у Туречинні
Блогерка з України понад рік живе у Туреччині

Життя в Туреччині має власні недоліки. Українка Юлія Іванова розкрила головні недоліки цієї країни, які стали причиною її рішення покинути Туреччину. Про це пише «Главком» із посилання на відео блогерки.

Юлія Іванова переїхала до Туреччини понад рік тому. Вона розповіла, про які недоліки життя в Туреччині вона дізналася за цей час. Перше, на що звернула увагу українка, це погода.

Погода в Туреччині

За словами блогерки, найкращий період для відпочинку та нетривалого життя в Туреччині – це осінь та весна. Вона пояснила, що влітку там спекотно, а ось взимку погода некомфортна, зокрема йдуть дощі та переважають сильні вітри.

Нестабільні та високі ціни в Туреччині

Українка розповіла про тенденцію зростання та нестабільності цін у Туречинні
Юлія Іванова розповіла, що в Туреччині відсутні фіксовані ціни. Через це дізнатися реальну ціну товару складно. «Вас всюди хочуть обманути, куди б ви не пішли – будь-то супермаркет з фіксованими цінами, будь-то базар чи якась державна структура. Це мені звичайно тут дуже сильно не подобається», – запевнила українка.

Крім цього, українка стверджує, що ціни в цій країні схильні до стрімкого зростання. За спостереженнями Юлії Іванової, торік ціни на деякі речі були втричі дешевші. «Це дуже видно на одному товарі: сьогодні він може коштувати 50 лір, наприклад, а через тиждень він вже 75», – зазначила українка.

Юлія Іванова розповіла, що вона переїхала до Туреччини з Відня, яка є країною з доволі високими цінами. Тож ціни не є для неї проблемою, однак вона все одно не планує залишатися в Туреччині через недоліки цієї країни.

Нагадаємо, українка Поліна Фаустова з Харкова, яка жила у Німеччині два роки розповіла у соцмережах про переваги, які вона помітила під час життя у цій країні. За словами дівчини, у Німеччині є чимало переваг для життя. Однією з них вона називає чисту воду з-під крана. Поліна Фаустова розповіла, що в Україні їй треба було купувати питну воду в автоматах. Водночас у Німеччині можна пити воду з-під крана, адже вона безпечна для здоров'я.

