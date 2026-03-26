Блогер показав незвичайну технологію в супермаркеті Німеччини та викликав бурхливу реакцію українців

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українець показав, як працюють деякі технології в супермаркетах Німеччини
колаж: glavcom.ua

Блогер з України Василь Данилюк помітив у магазинах Німеччини у відділі випічки незвичну технологію. Він поділився відео того, як вона працює. Однак українці в коментарях не були здивовані такими інноваціями, пише «Главком» із посиланням на відео.

Василь Данилюк, який мешкає в Німеччині, опублікував відео у своєму блозі. Він показав хліборізки, які встановлені у відділах із випічкою. Українець продемонстрував, як саме вона працює. Він узяв хлібину та поклав у хліборізку, де машина порізала хліб на рівні скибки.

Блогер показав технології в супермаркеті Німеччини
фото: скриншот vasyl_danyliuk/Тiktok

Також до цього українець обрав, якої саме товщини йому потрібні скибки.

Блогер показав, як працююють хліборізки в супермаркетах Німеччини
фото: скриншот vasyl_danyliuk/Тiktok

На це в коментарях відреагували українці, вони були здивовані тим, що автор назвав хліборізку в супермаркеті «технологією». Користувачі пояснили, що подібні хліборізки є і у магазинах та на хлібозаводах в Україні. Тож українці зауважили, що їх уже не здивуєш подібними технологіями:

Українці відреагували на відео блогера
фото: скриншот vasyl_danyliuk/Тiktok
  • «Цим технологіям років двадцять уже».
  • «У нас майже в кожному супермаркеті Одеси (крім АТБ) є такий прилад…»
Українці зазначили, що їх уже не здивуєш подібними технологіями
фото: скриншот vasyl_danyliuk/Тiktok
  • «У Варусі й Сільпо теж є такі технології».
  • «У супермаркетах в Україні теж такі є. Такими технологіями вже нікого не здивуєш».

Також коментатори розповіли, що подібні хліборізки є в багатьох містах України, наприклад, Чернігові, Рівному, Одесі, Івано-Франківську, Києві, Харкові тощо. Водночас вони зауважили, що ця технологія є в багатьох країнах Європи, у Польщі, Чехії, Ірландії, Норвегії тощо.

Користувачі зауважили, що хліборізки в магазинах є в багатьох країнах Європи
фото: скриншот vasyl_danyliuk/Тiktok

Крім цього, деякі користувачі зауважили, що попри те, що в Україні та країнах Європи подібний сервіс теж присутній, у нас він кращий. «Я був у Німеччині й бачив їхній сервіс. Хочу вам сказати, що в нас він набагато кращий», – написав користувач. На це автор відео відповів: «Це точно».

Нагадаємо, українка Валентина Нечаєва розкрила правду про штрафи у Німеччині та розповіді, як в цій країні насправді ставляться до порушень. Українка заперечила чутки із соцмереж та пояснила, що подібні штрафи не виписують без серйозних порушень чи обставин. Крім цього, у Німеччині існують серйозні штрафи за паління, водночас блогерка запевняє, що вона постійно бачить, як це правило порушується. Але ніхто не отримує за це штраф.

Нагадаємо, українка на ім’я Аріна, яка вже кілька років живе в Китаї, поділилася своїм досвідом життя в сільській місцевості разом із родиною чоловіка. У своєму блозі дівчина розповіла про побут і традиції, які здивували її найбільше. Адже у китайських селах особливо відчутний вплив старших членів родини та збереження давніх звичаїв.

Читайте також:

Читайте також

Уряд планує створити спільні слідчі групи та прискорити вилучення підозрілих активів
Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю
25 лютого, 15:37
Андрія Портнова було застрелено 21 травня 2025 року в передмісті Мадрида
Вбивство Портнова. Німеччина розглядає екстрадицію підозрюваного – DW
27 лютого, 01:31
Максим Галкін похизувався знаннями української мови
Галкін заспівав хіт Степана Гіги та розповів про курйозну розмову із вчителькою української мови
2 березня, 15:34
Донька українки Олександри Говорухи навчається в туалеті через вибухи в Дубаї
Українка показала, як її донька навчається в туалеті через ракетні обстріли в Дубаї (фото)
3 березня, 13:12
Відео Ольги Сумської обурило українців
Ольга Сумська опублікувала відео під пісню росіянина. Українці обурені
4 березня, 14:19
Зенітно-ракетного комплекс MIM - 104 Patriot
Німеччина зібрала додаткову партію ракет до систем Patriot для українського війська
10 березня, 09:02
Дводенний страйк у Lufthansa зачепить пасажирські та вантажні рейси
Пілоти Lufthansa анонсували страйк: що робити пасажирам
11 березня, 12:20
Українські користувачі підхопили тренд з Леонардом Ді Капріо
Українці вибухнули мемами з Оскару-2026 про Ді Капріо (фото)
17 березня, 17:53
Керівник Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко
«Героїзація змінюється дискредитацією»: Біденко про кейс Залужного і Telegram
19 березня, 11:57

Життя

Блогер показав незвичайну технологію в супермаркеті Німеччини та викликав бурхливу реакцію українців
Блогер показав незвичайну технологію в супермаркеті Німеччини та викликав бурхливу реакцію українців
Українка розкрила три головні недоліки життя в Австрії
Українка розкрила три головні недоліки життя в Австрії
Віталій Кличко привітав брата Володимира з ювілеєм та поділився спогадами з дитинства (відео)
Віталій Кличко привітав брата Володимира з ювілеєм та поділився спогадами з дитинства (відео)
Дмитро Дубілет втретє став батьком та обрав рідкісне ім'я для доньки (фото)
Дмитро Дубілет втретє став батьком та обрав рідкісне ім'я для доньки (фото)
Хто має збирати постіль у вагонах «Укрзалізниці»? У мережі розгорілася суперечка
Хто має збирати постіль у вагонах «Укрзалізниці»? У мережі розгорілася суперечка
На узбережжі Німеччини рятувальники розгорнули операцію з порятунку кита: деталі
На узбережжі Німеччини рятувальники розгорнули операцію з порятунку кита: деталі

Новини

В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
