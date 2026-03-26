Блогер показав незвичайну технологію в супермаркеті Німеччини та викликав бурхливу реакцію українців

Українці не здивувалися технологіям в супермаркетах Німеччини

Блогер з України Василь Данилюк помітив у магазинах Німеччини у відділі випічки незвичну технологію. Він поділився відео того, як вона працює. Однак українці в коментарях не були здивовані такими інноваціями, пише «Главком» із посиланням на відео.

Василь Данилюк, який мешкає в Німеччині, опублікував відео у своєму блозі. Він показав хліборізки, які встановлені у відділах із випічкою. Українець продемонстрував, як саме вона працює. Він узяв хлібину та поклав у хліборізку, де машина порізала хліб на рівні скибки.

Також до цього українець обрав, якої саме товщини йому потрібні скибки.

На це в коментарях відреагували українці, вони були здивовані тим, що автор назвав хліборізку в супермаркеті «технологією». Користувачі пояснили, що подібні хліборізки є і у магазинах та на хлібозаводах в Україні. Тож українці зауважили, що їх уже не здивуєш подібними технологіями:

«Цим технологіям років двадцять уже».

«У нас майже в кожному супермаркеті Одеси (крім АТБ) є такий прилад…»

«У Варусі й Сільпо теж є такі технології».

«У супермаркетах в Україні теж такі є. Такими технологіями вже нікого не здивуєш».

Також коментатори розповіли, що подібні хліборізки є в багатьох містах України, наприклад, Чернігові, Рівному, Одесі, Івано-Франківську, Києві, Харкові тощо. Водночас вони зауважили, що ця технологія є в багатьох країнах Європи, у Польщі, Чехії, Ірландії, Норвегії тощо.

Крім цього, деякі користувачі зауважили, що попри те, що в Україні та країнах Європи подібний сервіс теж присутній, у нас він кращий. «Я був у Німеччині й бачив їхній сервіс. Хочу вам сказати, що в нас він набагато кращий», – написав користувач. На це автор відео відповів: «Це точно».

