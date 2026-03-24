Хто має збирати постіль у вагонах «Укрзалізниці»? У мережі розгорілася суперечка

Українці влаштували палку дискусію в мережі через постільну білизну у вагонах

У мережі розгорілася дискусія за участі «Укрзалізниці». Українка поскаржилася в соцмережі Treads на те, що за 40 хвилин до прибуття поїзда провідник попросив її віддати постіль, водночас пасажирка та її діти тоді ще спали. На допис жінки відреагувала «Укрзалізниця». Про це пише «Главком» із посиланням на Treads.

Заява пасажирки «Укрзалізниці»

За словами пасажирки, вона їхала потягом разом із дітьми. Коли провідник попросив її здати постіль завчасно до прибуття, вона обурилася.

«19.03.2026 потяг Хелм-Київ, 24, ваг 4. Їхала я з трьома дітьми в купе. За 40 хв відкриває купе провідник, каже: «Давайте постіль». Ми всі спимо, сказала: «Добре». Потім ще раз зайшов, голосно каже, за пів години здати постіль. Дитина, три роки, спить. Я вийшла, кажу: «Постіль ми не зобовʼязані складати, дитина спить». Каже: «В СВ не треба». Я кажу, що я це точно знаю і навіщо він так говорить?» – йдеться в дописі користувачки.

Реакція «Укрзалізниці»

Скандал у коментарях розгорівся через відповідь «Укрзалізниці». У компанії перевізника заявили, що за інструкціями, за 30 хвилин до прибуття поїзда провідник мають зібрати постіль.

«Дії провідника в даному випадку загалом відповідають встановленим правилам обслуговування пасажирів. Згідно з інструкціями, приблизно за 30 хвилин до прибуття поїзда на кінцеву станцію провідник зобов’язаний організувати збір постільної білизни, щоб встигнути підготувати вагон до подальшої експлуатації. Пасажири, у свою чергу, мають скласти використану білизну. Разом із тим, провідник має право нагадати про необхідність підготовки до прибуття заздалегідь, що й було зроблено у вашому випадку», – пояснили в «Укрзалізниці».

Дискусія у соцмережі Treads

Водночас у коментарях українці були не згодні з відповідями «Укрзалізниці», зокрема з тим, що пасажир має самостійно збирати білизну. Однак були й ті, хто вважав, що пасажир має хоча б зібрати свою постіль:

«Підкажіть, будь ласка, де в правилах зазначено, що саме пасажир зобов’язаний скласти постільну білизну».

«Так не має, але ви маєте надати йому доступ за пів години до прибуття забрати цю постіль, а не лежати на ній до останнього. Це щодо описаної ситуації».

Українці нагадали «Укрзалізниці» порядок обслуговування громадян залізничним транспортом

Також користувачі вказали на 63 пункт постанови про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом. У ній зазначається, що збирання постелі за 30 хвилин до прибуття пасажира до місця призначення є обов’язком провідника вагона.

«Постільні речі в пасажирському вагоні (матрац, подушка, наволочка, ковдра, простирадло та рушник) видаються провідником вагона в разі сплати пасажиром у квиткових касах за користування такими речами. Доставка постільних речей на спальне місце пасажира і збирання її за 30 хвилин до прибуття пасажира до місця призначення є обов’язком провідника вагона», – йдеться в постанові.

На це та питання пасажирів про те, що в постанові немає згадок про те, що пасажир має «складати використану білизну» в компанії обґрунтували тим, що пасажир сам несе відповідальність за неповернення майна, яке він отримав.

«Пункт 38 чітко регулює, що пасажир несе персональну відповідальність за неповернення майна залізниці. Пасажир, у свою чергу, зобов’язаний повернути майно перевізника та не перешкоджати його збору», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Реакція мережі

На цьому дискусія не закінчилася. Українці продовжили сперечатися. Зокрема, думки коментаторів розділилися. Хтось дякував «Укрзалізниці», що вона захищає своїх робітників, а інші наголошували на тому, що саме провідник має збирати постіль:

«Збирання постелі виключно проблеми провідника. Так, він може попросити це зробити пасажирів. Більшість пасажирів розуміють, що це трохи кусок роботи, тому самі збирають і здають. Це нормально».

«Нащо ви, «Укрзалізниця» пишете так, якби пасажир повинен здати білизну. Пасажир не має складати використану білизну. Обовʼязок збирати постіль покладається на провідника. Перечитайте п.63».

«Дяка, що захищаєте своїх працівників».

«Я, навпаки, ніколи не бачила, щоб люди щось там носили. Завжди провідники ходять і збирають. Де в правилах для пасажирів вказано збирати білизну за 30 хв? Ви написали про обов’язки провідника, а пасажир при чому?»

