Стало відомо, які місця посіли вінницькі університети у світовому рейтингу вишів

Рейтинг Webometrics є традиційним рейтингом університетів за рівнем їх присутності в мережі

Рейтинг Webometrics є традиційним рейтингом університетів за рівнем їх присутності в мережі

Щорічний рейтинг вузів має на меті відкрити доступ до знань, що генеруються університетами світу

У січні опублікували світовий рейтинг університетів Webometrics. Найвищу сходинку рейтингу серед українських закладів вищої освіти, які є у Вінниці, займає Вінницький національний технічний університет. ВНТУ на 13 місці рейтингу серед університетів України, повідомляє пресцентр університету.

Вінницький національтий технічний університет

Інші вінницькі виші поділили місця наступним чином:

20 місце – Вінницький національний медичний університет М. Пирогова;

29 місце – Донецький національний університет ім. В. Стуса;

88 місце – Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського;

146 місце – Вінницький торговельно-економічний інститут;

163 місце – Вінницький національний аграрний університет;

179 місце – Вінницька академія неперервної освіти.

На першому місці серед закладів вищої освіти України – національний університет імені Т.Г. Шевченка.

Рейтинг Webometrics є традиційним рейтингом університетів за рівнем їх присутності в мережі.

Webometrics враховує кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, кількість завантажених файлів. Що стосується результатів наукової діяльності, враховуються дані SCImago про публікації в Scopus і дані цитованості публікацій у відкритому доступі від Google Scholar.

Основна мета Ranking Web – сприяти відкритому доступу до знань, що генерується університетом.

«Майже усі виші Вінниччини у першому випуску 2022 року (січень) Webometrics Ranking of World's Universities займають дещо нижчу позицію, аніж у попередній липневій версії», – повідомляє ВНТУ.

Раніше 41 український заклад вищої освіти увійшов до щорічного списку найкращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2022 рік (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022). Загалом у рейтингу - 450 найкращих закладів вищої освіти регіону.

Рейтинг укладено глобальним науково-дослідним консультаційним центром QS Quacquarelli Symonds.

До слова, два київські університети увійшли до рейтингу найкращих університетів світу за можливостями працевлаштування випускників QS 2022 року – QS Graduate Employability Rankings 2022 (незалежний перелік найкращих навчальних закладів світу для студентів, орієнтованих на кар’єрні досягнення).