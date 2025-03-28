Суд зобов’язав адміністрацію Трампа зберегти листування в Signal

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе відповідальність за створення групового чату в Signal

Редактора The Atlantic було додано до секретного чату адміністрації Трампа, де чиновники планували удари по єменських хуситах

Федеральний суддя Джеймс Боасберг зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа зберегти всі повідомлення, надіслані через додаток Signal у період з 11 по 15 березня, які стосуються планування атак проти хуситів у Ємені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Суддя Джеймс Боасберг ухвалив рішення в межах позову про збереження даних, поданого після розкриття інформації про те, що члени кабінету міністрів обговорювали військові плани в месенджері Signal.

Тим часом Міністерство юстиції США заявило, що адміністрація президента вже вживає заходів щодо відстеження та збереження повідомлень за період з 11 по 15 березня.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет розкрив засекречені деталі військової операції у Ємені, написавши повідомлення у чаті Signal, до якого помилково додали журналіста The Atlantic.

Водночас офіційні представники США відкидають звинувачення у порушенні безпеки. Сам Гегсет заявив 26 березня, що його повідомлення не містило жодних імен, цілей, підрозділів або конкретних локацій, а тому не може вважатися розкриттям військових планів.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal, що став причиною гучного скандалу.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що номер головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга потрапив у чат у Signal випадково – його, ймовірно, зберігав один із нижчого рівня співробітників радника з національної безпеки Майка Волтца. Через це Голдберг отримав доступ до обговорення американських ударів по Ємену, хоча сам Трамп, схоже, не зовсім розумів, як працює месенджер.