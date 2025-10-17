Головна Техно Телеком
У «Резерв+» оновлено функцію зі сплати штрафів: що змінилося

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У «Резерв+» оновлено функцію зі сплати штрафів: що змінилося
У розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію
фото: Міноборони

Розширено функціонал «Штрафи онлайн» для військовозобов'язаних

У мобільному застосунку «Резерв+» вийшло оновлення, яке значно розширює можливості та підвищує інформативність функції «Штрафи онлайн». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Тепер військовозобов’язані можуть отримати більше інформації про свої справи та необхідні документи безпосередньо в застосунку:

  • завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення;
  • завантажити або надіслати на Email файл нової постанови;
  • переглянути деталі справи та дізнатися причину скасування постанови.

Крім того, у розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання в поліцію.

Міністерство оборони нагадало, що функція «Штрафи онлайн» дозволяє сплатити штраф за порушення правил військового обліку швидко та без зайвих бюрократичних процедур.

Нагадаємо, Міністерство оборони України готує до запуску нову важливу функцію в мобільному застосунку «Армія+». Незабаром військовослужбовці зможуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними Силами України (ЗСУ) та Національною гвардією України (НГУ).

«В українській армії служить багато фахових спеціалістів. Нова функція дасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам – залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями», – пояснила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.

Новий функціонал запрацює в «Армія+» найближчим часом – після офіційної публікації та набрання чинності відповідної постанови.

