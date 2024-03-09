Російський наступ під Авдіївкою захлинувся – The New York Times

Україна відправила кращі війська та зброю для утримання позицій на захід від Авдіївк

Окупанти втрачали майже по 1000 людей кожного дня штурму Адвіївки

Просування Росії біля Авдіївки втрачає силу після швидких успіхів. Про це йдеться у статті The New York Times. Висока інтенсивність штурмів, яка була після захоплення міста, поступово звелася нанівець.

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РФ усе ще зберігає ініціативу на полі бою, однак не здатна її розвинути, пише видання.

Україна відправила кращі війська та зброю для утримання позицій на захід від Авдіївки. Саме тут вперше були застосовані «Абрамси». Це дало результати, але без підтримки США стає дедалі важче.

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Росіяни втрачали майже по 1000 людей кожного дня штурму Адвіївки. Це найбільші їх втрати з початку війни.

Раніше під Авдіївкою двоє воїнів ліквідували одразу дев’ятьох російських штурмовиків.

Як повідомлялося, на Авдіївському напрямку, напрямку Часового Яру та Тернів щодня точаться тяжкі бої. За словами командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в Росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому.