Міноборони повідомило, навіщо потрібен реєстр військовозобовʼязаних «Оберіг»

Одним із ключових питань, які має вирішити «Оберіг», є запобігання корупції

Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» має зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора, а також заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Одним із ключових питань, які має вирішити «Оберіг», є запобігання корупції.

«Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відстежується та підтверджується електронним підписом», – заявило Міноборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що таке реєстр «Оберіг»

«Оберіг» – це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Він збирає, зберігає та обробляє дані для військового обліку. При цьому раніше уся ця інформація зберігалась здебільшого у паперових картках в ТЦК. Тому ці дані можна було легко «загубити» або втратити. «Оберіг» же має запобігти таким випадкам.

Яка інформація міститься в реєстрі?

«Оберіг» міститиме таку інформацію:

ПІБ, дата народження, стать;

паспортні дані, податковий номер;

місце проживання;

сімейний стан, відомості про членів сімʼї;

відомості про освіту, спеціалізацію;

стан здоров'я;

місце роботи;

відомості про судимість, кримінальну відповідальність.

Особливості реєстру «Оберіг»

Працівники ТЦК і треті особи не можуть вносити непідтверджену інформацію до реєстру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За три тижні взаємодії реєстру з Державною прикордонною службою прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів.

3 баз даних ТЦК та СП прибрали дублі та неактуальну інформацію.

Реєстр отримав атестат відповідності, а кожна дія завіряється кваліфікованим електронним підписом. Доступ не є публічним – його мають лише визначені законом структури.

Послуга електронного бронювання військовозобовʼязаних громадян.

Електронний військовий обліковий документ (військовий квиток). Це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Міністерство оборони України повідомляє про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил.

До слова, у новому законопроєкті про мобілізацію може зникнути можливість відстрочки через «догляд за тещею чи тестем», якщо є інші близькі родичі. Через те, що частина громадян використовують цю можливість як лазівку для того, щоб захистити зятів при живих дочках і синах від мобілізації.