Майбутнє освіти під загрозою? Як ШІ впливає на швидкість мислення молоді

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Дослідження науковців з Оксфорду демонструє, що штучний інтелект робить учнів швидшими, але поверхневішими у їх мисленні

Штучний інтелект (ШІ) активно змінює когнітивні процеси підлітків, змушуючи їх мислити швидше, але на шкоду глибині аналізу. Такими є висновки нового дослідження Оксфордського університетського видавництва, про які розповіло видання Business Iinsider, пише «Главком».

Під час дослідження в серпні було опитано 2000 учнів з Великої Британії віком від 13 до 18 років. Близько 80% респондентів зізналися, що використовують ШІ-інструменти для виконання домашніх завдань і це допомагає їм швидше вирішувати складні завдання.

Як заявила директор Educational Neuroscience Hub Europe і співавтор звіту Еріка Галеа, сучасні студенти починають мислити разом з машинами, набуваючи швидкості, але іноді втрачаючи незалежне мислення. Вона додала, що головним завданням стає не оволодіння технологіями, а збереження глибини людської думки в епоху синтетичного пізнання та штучного інтелекту. Це «синтетичне пізнання», за термінологією оксфордських дослідників, характеризує нове мислення так званого «покоління, народженого з ШІ», тобто підлітків, які дорослішали пліч-о-пліч з алгоритмами.

Дослідження виявило двоякий вплив технологій. Понад 90% студентів повідомили, що ШІ допоміг їм розвинути хоча б одну академічну навичку. Однак 60% також констатували негативний вплив. Зокрема, чверть опитаних вважають, що ШІ робить навчання надто легким, а кожен десятий відзначає обмеження творчих навичок та зниження потреби у критичному мисленні. До того ж деякі учні вже демонструють залежність від ШІ і прямо про це заявляють. Занепокоєність поділяють і педагоги: третина студентів вказали, що їхні вчителі невпевнено почуваються при використанні ШІ на уроках, а 51% респондентів хотіли б отримати від шкіл чіткіші посібники з відповідального застосування цього інструменту.

Автори звіту наполягають на тому, що освітні системи повинні змінюватися, щоб використовувати ШІ, але не дозволяти студентам мислити як машини. Вчитель та співавтор книги «Покоління Альфа в класі» Ольга Сейєр зазначила, що ШІ змінив методи навчання, але не його мету. За її словами, кінцева мета освіти залишається незмінною – мислити незалежно і творчо, а також зростати як особистість. Оксфордські дослідники закликали навчальні заклади впроваджувати грамотність у галузі ШІ, тренувати метапізнання та надавати підтримку педагогам, щоб ті могли допомагати студентам балансувати у новій реальності.

Нагадаємо, згідно з новим аналізом від фірми Apptopia, що займається аналізом мобільних додатків, зростання мобільного застосунку ChatGPT, ймовірно, досягло свого піка. Аналіз глобальних тенденцій завантажень та щоденної активності користувачів (DAU) свідчить про сповільнення темпів зростання нових користувачів після квітня 2025 року. 

