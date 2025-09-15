Головна Техно Телеком
«Укрпошта» почала бета-тестування нового застосунку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Укрпошта» почала бета-тестування нового застосунку
У застосунку доступна інтерактивна мапа відділень
фото: «Укрпошта»/Telegram

Невдовзі у додатку буде можливість змінити отримувача

«Укрпошта» запустила бета-версію оновленого мобільного застосунку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Серед оновлень:

  • автоматичне відображення всіх відправлень, прив’язаних до номера телефону (з моменту реєстрації в застосунку);
  •  трекінг у деталях – дані щодо самого відправлення, відправника й отримувача, штрихкод для сканування у відділенні та інше;
  • push-сповіщення, зокрема щодо зміни статусу доставки (відправлення на шляху, у відділенні чи вже отримане);
  • повний перелік створених відправлень із можливістю пошуку, фільтрації й сортування.

Зокрема, у застосунку доступна інтерактивна мапа відділень (із можливістю прокласти маршрут до вибраного) та онлайн-оплата (поки лише при створенні відправлень).

«Бонус не забариться: кожен, хто завантажить новий застосунок, отримає три безкоштовні відправлення по Україні за тарифом «Пріоритетний», – наголосила компанія.

Невдовзі очікується:

  • можливість змінити отримувача;
  • переадресація (буде безкоштовною для тих посилок, які ще не надійшли до відділення);
  • можливість оплати відправлень отримувачем та інше.

Нагадаємо, «Укрпошта» у межах боротьби з чергами створила експрес-вікно. Воно буде позначене чорно-жовтим кольором та дасть змогу отримати посилку менш ніж за хвилину. Водночас всі інші послуги, зокрема пенсії, платежі, відправка листів тощо, надаватимуться в універсальному вікні.

Як повідомлялося, «Укрпошта» домовилась зі США про нові умови доставки посилок.

До слова, з 1 липня 2025 року «Укрпошта» встановила нові ліміти та посилила контроль за операціями з післяплатою. Як зазначає поштовий оператор, у 2024 році «Укрпошта» перерахувала до державного бюджету 3,1 млрд грн, підтверджуючи свій статус соціально відповідальної компанії та важливого платника податків. 

