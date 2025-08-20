У «Резерв+» можна оплатити ще один вид штрафу: подробиці від Міноборони

У «Резерв+» можна сплатити штраф за ще одне порушення

У разі несплати протягом 40 днів із моменту винесення рішення, справа передається до виконавчої служби

У застосунку «Резерв+» з'явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Як оплатити штраф

Міністерство оборони поділилось алгоритмом сплати штрафу. Для цього необхідно:

завантажити застосунок «Резерв+» та перейти до розділу «Штрафи онлайн»;

подати заяву про визнання порушення;

протягом трьох днів після подачі заяви отримати постанову від ТЦК. Після цього з'являється можливість сплатити 50% від повної суми штрафу, тобто 8500 грн. На це відводиться 20 днів.

Якщо пропустити цей термін, штраф зросте до повної суми – 17 тис. грн. На його сплату також дається 20 днів. Ігнорування штрафу протягом наступних 20 днів призведе до його подвоєння до 34 тис. грн.

У разі несплати протягом 40 днів з моменту винесення рішення, справа передається до виконавчої служби. Це може призвести до серйозних наслідків, включаючи блокування банківських рахунків, арешт майна та транспорту, а також внесення до Єдиного реєстру боржників.

Після сплати штрафу попередження про порушення в застосунку зникне. Важливо зазначити, що сплата штрафу закриває конкретне порушення, але не звільняє від обов'язку виконувати інші вимоги військового обліку.

«Планується, що до кінця серпня в «Резерв+» буде доступна можливість сплатити штраф за всі види порушень правил військового обліку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у застосунку «Резерв+» запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних, пізніше з'явилась можливість сплатити штраф за інше порушення – неприбуття за повісткою.