  1. Головна
  2. Техно
  3. Телеком
рус
    Телеком

    «Укртелеком» підвищує ціни на фіксований зв’язок. Хто платитиме більше

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні подорожчає фіксований зв'язок - «Укртелеком» підвищує ціни на фіксований зв’язок. Хто платитиме більше
    В Україні подорожчає фіксований зв'язок
    Фото: Glavcom.ua

    З 1 жовтня в Україні подорожчають послуги фіксованого зв’язку. Вартість зросте на 40 грн

    Найбільший у країні оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» попередив своїх клієнтів про підвищення абонентської плати за користування послугою телефонії з 1 жовтня. Про це повідомляє сайт UBR з посиланням на пресслужбу компанії.

    Зміна вартості стосується тільки тих абонентів, які віддають перевагу використанню пакету з включеними хвилинами для дзвінків на номери мобільних операторів і міжміські дзвінки.

    «Вартість таких пакетів збільшується на 40 грн на місяць, при цьому в них додається від 200 до 500 додаткових хвилин для дзвінків на мобільні номери. Фактично, це збільшення розмірів пакетних пропозицій, для якого існують економічне та ринкове обґрунтування», – відзначили в «Укртелекомі».

    Абонентам тарифного плану «Домашній Безлімітний» пропонується 500 додаткових хвилин за 8 копійок за хвилину.

    «У цілому ж з жовтня з пакетом «Домашній Безлімітний» тепер можна спілкуватися з мобільними абонентами 1000 хвилин, 1000 хвилин по країні», – додали в компанії.

    Вартість пакетних пропозицій становитиме від 164 до 189 грн на місяць, в залежності від обраної пропозиції.

    Для абонентів, які не користуються пакетними пропозиціями, вартість тарифного плану не змінюється.

    Читайте також:

    Теги: Укртелеком послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укртелеком» підвищує ціни на фіксований зв’язок. Хто платитиме більше