«Укртелеком» підвищує ціни на фіксований зв’язок. Хто платитиме більше

З 1 жовтня в Україні подорожчають послуги фіксованого зв’язку. Вартість зросте на 40 грн

Найбільший у країні оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» попередив своїх клієнтів про підвищення абонентської плати за користування послугою телефонії з 1 жовтня. Про це повідомляє сайт UBR з посиланням на пресслужбу компанії.

Зміна вартості стосується тільки тих абонентів, які віддають перевагу використанню пакету з включеними хвилинами для дзвінків на номери мобільних операторів і міжміські дзвінки.

«Вартість таких пакетів збільшується на 40 грн на місяць, при цьому в них додається від 200 до 500 додаткових хвилин для дзвінків на мобільні номери. Фактично, це збільшення розмірів пакетних пропозицій, для якого існують економічне та ринкове обґрунтування», – відзначили в «Укртелекомі».

Абонентам тарифного плану «Домашній Безлімітний» пропонується 500 додаткових хвилин за 8 копійок за хвилину.

«У цілому ж з жовтня з пакетом «Домашній Безлімітний» тепер можна спілкуватися з мобільними абонентами 1000 хвилин, 1000 хвилин по країні», – додали в компанії.

Вартість пакетних пропозицій становитиме від 164 до 189 грн на місяць, в залежності від обраної пропозиції.

Для абонентів, які не користуються пакетними пропозиціями, вартість тарифного плану не змінюється.