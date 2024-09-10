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У Telegram стався масштабний збій

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Telegram стався масштабний збій
Користувачі скаржаться на проблеми в месенджері Telegram
ілюстрація: «АрміяInform»

Близько 70% користувачів не можуть зайти до застосунку

У месенджері Telegram стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з відправкою повідомлень та тривале завантаження файлів. Про це повідомив портал Downdetector.

Зокрема, користувачі повідомляють про проблеми з підключенням до сервера, тривалу відправку повідомлень та загальні проблеми в застосунку. Також жаліються на повільне завантаження медіафайлів і неможливість запустити відео та аудіо.

У Telegram стався збій
У Telegram стався збій
скріншот із сайту Downdetector

За даними Downdetector, близько 70% користувачів не можуть зайти до застосунку, ще 20% – не можуть надіслати повідомлення. Також майже не працює функція, що дозволяє переглянути людей у ​​чаті, які прочитали повідомлення відправника.

Причини збою наразі невідомі.

Нагадаємо, що це вже далеко не перший збій у роботі месенджера. Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що засіб зв'язку Telegram становить загрозу національній безпеці України. Закрити його в Україні важко технічно, але можливо.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив допрацювати законопроєкт про регулювання месенджера Telegram. У Верховній Раді проєкт закону має бути зареєстровано до кінця вересня. Допрацювати законопроєкт парламентарі вирішили «у зв’язку з новими обставинами та суспільним запитом». Для цього буде створено робочу групу, також до роботи над проєктом закону долучать і Міністерство цифрової трансформації.

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Теги: інтернет Telegram соцмережі

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