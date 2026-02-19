«Резерв+» тимчасово не працюватиме
Користувачі застосунку тимчасово не зможуть отримати послуги чи оновити «Резерв ID»
У реєстрі «Оберіг» 20 лютого з 00:00 до 03:00 проходитимуть планові технічні роботи. Таким чином, у застосунку «Резерв+» не можна буде отримати послуги чи оновити «Резерв ID». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
Пресслужба відомства наголосила, щоб уникнути незручностей, користувачам потрібно заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.
Як завантажити документ:
- зайдіть у застосунок «Резерв+».
- на головному екрані натисніть кнопку «плюс» або меню додаткових дій.
- оберіть опцію «Завантажити PDF».
- збережіть файл у пам’ять телефону.
Роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.
Нагадаємо, застосунок «Резерв+» надсилатиме сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту».
Зазначається, що сповіщення в застосунку не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.
Наразі «Резерв+» надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:
- Подання та зняття з розшуку.
- Порушення правил військового обліку та штрафи.
- Оновлення Резерв ID.
- Оновлення та отримання даних.
- Отримання відстрочки чи бронювання.
- Отримання електронного направлення на ВЛК.
Крім того, протягом кварталу в «Резерв+» стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.
До слова, незабаром українці зможуть оформити в застосунку «Резерв+» відстрочку незалежно від сімейного стану, йдеться про батьків, що мають декілька дітей від різних шлюбів.
