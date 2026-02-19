«Резерв+» тимчасово не працюватиме

Користувачі застосунку тимчасово не зможуть отримати послуги чи оновити «Резерв ID»

У реєстрі «Оберіг» 20 лютого з 00:00 до 03:00 проходитимуть планові технічні роботи. Таким чином, у застосунку «Резерв+» не можна буде отримати послуги чи оновити «Резерв ID». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Пресслужба відомства наголосила, щоб уникнути незручностей, користувачам потрібно заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа.

Як завантажити документ:

зайдіть у застосунок «Резерв+».

на головному екрані натисніть кнопку «плюс» або меню додаткових дій.

оберіть опцію «Завантажити PDF».

збережіть файл у пам’ять телефону.

Роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Нагадаємо, застосунок «Резерв+» надсилатиме сповіщення про те, що ТЦК надіслав паперову повістку поштою. Функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту».

Зазначається, що сповіщення в застосунку не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

Наразі «Резерв+» надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:

Подання та зняття з розшуку.

Порушення правил військового обліку та штрафи.

Оновлення Резерв ID.

Оновлення та отримання даних.

Отримання відстрочки чи бронювання.

⁠⁠Отримання електронного направлення на ВЛК.

Крім того, протягом кварталу в «Резерв+» стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.

До слова, незабаром українці зможуть оформити в застосунку «Резерв+» відстрочку незалежно від сімейного стану, йдеться про батьків, що мають декілька дітей від різних шлюбів.