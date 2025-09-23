PlayCity запустило систему онлайн-моніторингу азартних ігор

Новіков: Сьогодні команда розпочинає розробку Держсистеми онлайн-моніторингу

Державне агентство PlayCity підписало договір з ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології», яке перемогло у відкритому тендері на створення Державної системи онлайн-моніторингу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника держагенства Геннадія Новікова.

«Сьогодні команда розпочинає розробку Держсистеми онлайн-моніторингу. А вже в грудні плануємо запустити першу чергу системи. Вона дасть змогу забезпечити належний контроль за операторами, що мінімізує тіньовий обіг коштів і посилить захист прав гравців», – йдеться у повідомленні.

Новіков наголосив, що розробку реалізовує виконавець, який має успішний досвід у впровадженні govtech-рішень – «Київ Цифровий», «Е-Консул», платформа Liquio та низка антикорупційних онлайн-сервісів. «Розробка ДСОМ – надважливий крок задля формування прозорого та контрольованого ринку азартних ігор», – додав він.

Раніше Державне агентство PlayCity обрало переможця відкритого тендеру на створення Державної системи онлайн-моніторингу. Перемогу у тендері отримало товариство з обмеженою відповідальністю «Комп’ютерні інформаційні технології» з пропозицією 25,9 млн грн. Інший учасник тендеру ТОВ «Кедртех» надав найнижчу пропозицію – 19,9 млн грн, однак замовник її відхилив, оскільки компанія не надала забезпечення тендерної пропозиції.

До слова, Кабмін затвердив зміни до ліцензійних умов для організаторів азартних ігор. Завдяки цьому PlayCity зможе розпочати видачу ліцензій, що принесе майже 50 млн грн до державного бюджету.