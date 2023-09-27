Переговори з Україною щодо вступу в ЄС: глава Європарламенту назвала терміни

Президентка Європарламенту наголошує на необхідності прискорення процесу приєднання України та країн Західних Балкан до Європейського Союзу

Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що Європейський Союз повинен почати офіційні переговори щодо можливості вступу України до ЄС ще до цьогорічного Різдва. Про це вона заявила в інтерв'ю The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На її думку, Європейський Союз повинен розпочати масштабну хвилю змін, щоб підготуватися до появи України як країни-члена. Вона висловила сподівання, що країни-члени розпочнуть формальні переговори з Україною щодо членства вже у грудні.

«Якщо вони (українці) рухаються швидко, ми маємо відповідати цій швидкості», – сказала Мецола.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президентка Європарламенту наголошує на необхідності прискорення процесу приєднання України та країн Західних Балкан до Європейського Союзу. Це допоможе запобігти зростанню російських впливів у цих регіонах. А зволікання з процесом розширення ЄС або їх відштовхування може бути найгіршим рішенням, оскільки може призвести лише до зростання кількості євроскептиків, націоналізму та праворадикальних рухів.

«Мецола хоче, щоб формальні переговори почалися до Різдва. Рішення буде за міністрами країн ЄС, які проведуть формальну зустріч у грудні після того, як Єврокомісія у жовтні оприлюднить доповідь про прогрес України на шляху реформ, необхідних для продовження процесу розширення», – пише The Guardian.

Раніше повідомлялося, що Україна перебуває на завершальному етапі виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні, які необхідні для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, президент Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів про вступ України до ЄС.