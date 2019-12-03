Експерт розповів, яких реформ слід очікувати в Україні найближчим часом

Експерт розповів, яких реформ слід очікувати в Україні найближчим часомтрансляція
Максим Паламарчук повідомив, хто є агентами змін в країні
Сьогодні, 3 грудня, в пресцентрі Главкому відбулась зустріч на тему: «Модернізація України: політичні аспекти».
Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук розкрив журналістам наступні питання:
- які пріоритети реформ у питанні оновлення країни;
- суспільна підтримка реформ та проблема консолідації нових соціальних порядків;
- хто є агентами змін;
- Україна як «міст між Заходом і Сходом».
До слова, напередодні в пресцентрі Главкома Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики проаналізував, що очікувати у світовій політиці в останній місяць року.