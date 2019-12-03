Експерт розповів, яких реформ слід очікувати в Україні найближчим часом трансляція



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Максим Паламарчук повідомив, хто є агентами змін в країні

Сьогодні, 3 грудня, в пресцентрі Главкому відбулась зустріч на тему: «Модернізація України: політичні аспекти».

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук розкрив журналістам наступні питання:

які пріоритети реформ у питанні оновлення країни;

суспільна підтримка реформ та проблема консолідації нових соціальних порядків;

хто є агентами змін;

Україна як «міст між Заходом і Сходом».

До слова, напередодні в пресцентрі Главкома Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики проаналізував, що очікувати у світовій політиці в останній місяць року.