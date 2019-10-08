Історик розповів, звідки взялися козаки трансляція



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Науковець розвіяв безліч радянських міфів про українських козаків

Сьогодні, 8 жовтня, в прес-центрі ІА «Главком» в рамках проекту «Лекторій» відбулась пресконференція до Дня Захисника України на тему: «Звідки походять козаки?»

Запрошений гість:

Борис Черкас, провідний історик, який розповів про походження козаків. Про те, який був їхній соціальний статус. Також історик розвіяв безліч радянських міфів про українських козаків.

Нагадаємо також, що Інститут нацпам’яті підготував низку заходів до Дня захисника України.

Уже 6 років поспіль Україна відзначає головне свято для українських вояків і воячок 14 жовтня, на свято Покрови. За указом президента від 2014 року 14 жовтня було встановлено Днем захисника України. У свою чергу указ президента України від 23 лютого 1999 року «Про день захисника Вітчизни» втратив чинність.

Саме Український інститут національної пам’яті свого часу пропонував відзначати День захисника 14 жовтня, покликаючись на історичні традиції вшанування українського війська якраз цього дня. Таким чином українці засвідчують політичну спадковість сучасної Української держави від Русі, козацтва, визвольного руху, та відмежовуються від радянського тоталітаризму.