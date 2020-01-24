Литовський політолог розповів про європейське коріння Донбасу трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Альвідас Медалінскас, політолог Університету Міколаса Ромеріса (Литва), заступник керівника ГО «Донбаські ворота»

Експерт проаналізував, яке коріння у міст Донеччини та Луганщини – європейське, російсько-імперське чи радянське

Сьогодні, 24 січня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулась зустріч на тему: «Європейське коріння Донбасу».

Запрошений гість:

Альвідас Медалінскас, політолог Університету Міколаса Ромеріса (Литва), заступник керівника ГО «Донбаські ворота»

Експерт проаналізував, яке коріння у міст Донеччини та Луганщини – європейське, російсько-імперське чи так зване совєтське.

Також він розповів про візуалізацію українськості в публічному просторі. І дав поради, яким чином мешканців Донбасу орієнтувати на Європу та що може виступити об’єднавчим фактором для етнічного різноманіття мешканців не лише Донбасу, а й України.

Раніше президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар під час пресконференції в пресцентрі «Главком» повідомив, що головним об’єктом російської агресії продовжує лишатись Україна. Кремль підготував рестарт проєкту «Новоросія», який зазнав краху у 2014-му.

Читайте також:



