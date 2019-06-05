  1. Головна
  2. Главком-ТВ

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Главком-ТВ

    Правозахисники розповіли про нелюдське поводження із засудженими в українських колоніях

    трансляція
    • Розсилка
    Правозахисники розповіли про нелюдське поводження із засудженими в українських колоніях

    Учасники пресконференції представили фото і відеодокази катувань

    Сьогодні, 5 червня, у приміщенні інформаційного агентства «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Що відбувається в установах кримінально-виконавчої системи України?»
    Запрошені гості:
    • Євген Захаров, директор ГО «Харківська правозахисна група» (ХПГ);
    • Олег Цвілий, керівник ГО «Альянс української єдності»

    Учасники пресконференції представили інформацію (відео-, фото тощо) незаконних насильницьких дій адміністрації виправних колоній № 77 (Бердянськ), №51 (Одеса), №26 (Жовті Води) й інших, та обговорили причини цієї ситуації, і як її покращити.

    Читайте також

    Раніше правозахисники у пресцентрі «Главкому» розповіли, що Бердянська виправна колонія №77 з місця відбування покарань перетворена на місце катувань.

    За їх словами, у правозахисному колі Бердянська виховна колонія №77 відома ще з 2008 року, коли були зафіксовані факти катувань, масового побиття засуджених із застосуванням спецназу. З тих пір ситуація не змінилася.

    У березні з’явилася інформація, що у Бердянській колонії «авторитет» систематично ґвалтував засудженого військового.

    Також правозахисники розповіли про нелюдське поводження із засудженими у Бердянській колонії.

    Читайте також
    правозахисники колонія в'язниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ