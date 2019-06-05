Правозахисники розповіли про нелюдське поводження із засудженими в українських колоніях

Правозахисники розповіли про нелюдське поводження із засудженими в українських колоніяхтрансляція
Учасники пресконференції представили фото і відеодокази катуваньСьогодні, 5 червня, у приміщенні інформаційного агентства «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Що відбувається в установах кримінально-виконавчої системи України?»
Запрошені гості:
- Євген Захаров, директор ГО «Харківська правозахисна група» (ХПГ);
- Олег Цвілий, керівник ГО «Альянс української єдності»
Учасники пресконференції представили інформацію (відео-, фото тощо) незаконних насильницьких дій адміністрації виправних колоній № 77 (Бердянськ), №51 (Одеса), №26 (Жовті Води) й інших, та обговорили причини цієї ситуації, і як її покращити.
Раніше правозахисники у пресцентрі «Главкому» розповіли, що Бердянська виправна колонія №77 з місця відбування покарань перетворена на місце катувань.
За їх словами, у правозахисному колі Бердянська виховна колонія №77 відома ще з 2008 року, коли були зафіксовані факти катувань, масового побиття засуджених із застосуванням спецназу. З тих пір ситуація не змінилася.
У березні з’явилася інформація, що у Бердянській колонії «авторитет» систематично ґвалтував засудженого військового.
Також правозахисники розповіли про нелюдське поводження із засудженими у Бердянській колонії.