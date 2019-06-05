Правозахисники розповіли про нелюдське поводження із засудженими в українських колоніях трансляція



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Учасники пресконференції представили фото і відеодокази катувань

Євген Захаров, директор ГО «Харківська правозахисна група» (ХПГ);

Олег Цвілий, керівник ГО «Альянс української єдності»

Сьогодні, 5 червня, у приміщенні інформаційного агентства «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Що відбувається в установах кримінально-виконавчої системи України?»Запрошені гості:

Учасники пресконференції представили інформацію (відео-, фото тощо) незаконних насильницьких дій адміністрації виправних колоній № 77 (Бердянськ), №51 (Одеса), №26 (Жовті Води) й інших, та обговорили причини цієї ситуації, і як її покращити.

Раніше правозахисники у пресцентрі «Главкому» розповіли, що Бердянська виправна колонія №77 з місця відбування покарань перетворена на місце катувань.

За їх словами, у правозахисному колі Бердянська виховна колонія №77 відома ще з 2008 року, коли були зафіксовані факти катувань, масового побиття засуджених із застосуванням спецназу. З тих пір ситуація не змінилася.

У березні з’явилася інформація, що у Бердянській колонії «авторитет» систематично ґвалтував засудженого військового.

Також правозахисники розповіли про нелюдське поводження із засудженими у Бердянській колонії.