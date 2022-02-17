Школа війни: як курсанти стають морськими піхотинцями (відео)
Як «морпіхи» на тренуванні відбивали раптову «атаку»
Військове телебачення України показало останню серію з циклу «Школи війни».
У ній показано, що відбувається, коли спеціалізований курс підготовки у Школі морського піхотинця наближаєтсья до завершення.
«Щоб отримати сертифікат про закінчення, курсантам необхідно виконати останнє найскладніше завдання. Морські піхотинці вирушають у польовий вихід, де повинні пройти дистанцію близько тридцяти кілометрів у повному екіпіруванні та амуніції. Окрім того, морпіхи будуть виконувати низку непростих завдань у тилу противника. Зокрема, вони повинні знешкодити ворожу групу, а також знайти точку з боєкомплектом та продовольством, яке наші соратники десантували з повітря. Однак ворог швидше дістався до місця призначення та влаштував засідку», – розповіли творці армійського серіалу.
Нагадаємо, 17 лютого відбулося різке загострення ситуації на лінії зіткнення – окупанти обстрілювали позиції українських військових та населені пункти.
Також сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Самі бойовики, які обстріляли дитсадок, ліплять фейки про українську армію.
Крім того, на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден розповів, із чого може початися вторгнення Росії.
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