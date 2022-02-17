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    Школа війни: як курсанти стають морськими піхотинцями (відео)

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    Тренування лише загартовують перед справжніми боями - Школа війни: як курсанти стають морськими піхотинцями (відео)
    Тренування лише загартовують перед справжніми боями
    фото: zsu.gov.ua

    Як «морпіхи» на тренуванні відбивали раптову «атаку»

    Військове телебачення України показало останню серію з циклу «Школи війни».

    У ній показано, що відбувається, коли спеціалізований курс підготовки у Школі морського піхотинця наближаєтсья до завершення.

    «Щоб отримати сертифікат про закінчення, курсантам необхідно виконати останнє найскладніше завдання. Морські піхотинці вирушають у польовий вихід, де повинні пройти дистанцію близько тридцяти кілометрів у повному екіпіруванні та амуніції. Окрім того, морпіхи будуть виконувати низку непростих завдань у тилу противника. Зокрема, вони повинні знешкодити ворожу групу, а також знайти точку з боєкомплектом та продовольством, яке наші соратники десантували з повітря. Однак ворог швидше дістався до місця призначення та влаштував засідку», – розповіли творці армійського серіалу.

    Нагадаємо, 17 лютого відбулося різке загострення ситуації на лінії зіткнення окупанти обстрілювали позиції українських військових та населені пункти.

    Також сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Самі бойовики, які обстріляли дитсадок, ліплять фейки про українську армію.

    Крім того, на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

    Нагадаємо, що президент США Джо Байден розповів, із чого може початися вторгнення Росії.

    Державний секретар США Ентоні Блінкен оприлюднив можливий сценарій вторгнення путінських військ в Україну. Зокрема, він зазначив, що вторгнення може початися з того, що «полетять бомби і ракети».

    Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило сьогодні карту, на якій зображено можливі маршрути російської армії, якщо та вирішить вторгнутися в Україну.

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    Теги: ЗСУ армія війна військові навчання агресія
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    Школа війни: як курсанти стають морськими піхотинцями (відео)