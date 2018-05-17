У міський лікарні швидкої медичної допомоги будують найсучасніший корпус

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Будівельні роботи розпочали восени минулого року

До головного корпусу лікарні швидкої медичної допомоги добудовують 3-х поверхову будівлю приймально-діагностичного відділення інтенсивної терапії з ургентним операційним блоком на 4 операційні та відділенням інтенсивної терапії. Проект будівництва нового приміщення та забезпечення необхідним обладнанням розрахований на два роки. Під час виїзної наради 17 травня міський голова Сергій Моргунов побував на будівельному майданчику.

Будівельні роботи розпочали восени минулого року. Наразі викопано котлован добудови корпусу, виконано основу під плиту та бетонування монолітної залізобетонної плити. Виконуються роботи армування стін та бетонування, а також ліфтової шахти підземної частини будівлі.

Новий корпус лікарні буде на три поверхи. Крім того, проектом передбачений нульовий поверх для розміщення центрального стерилізаційного відділення і пральні. На першому поверсі – відділення екстреної медичної допомоги з протишоковим залом на 6 робочих місць з сортувальною та лабораторно-діагностичною зонами. Другий поверх - сучасне відділення реанімації на 18 робочих місць. Третій – ургентний оперблок на 4 операційні та зала телемедицини.

«На першому поверсі буде приймально-діагностичне відділення. Особливістю цього приймального відділення буде те, що автомобілі швидкої допомоги заїжджатимуть фактично в приміщення, а не з вулиці завозитимуть хворого. Це мінімізує ризики для людини, яка знаходиться у важкому стані. Загалом це, мабуть, найбільш масштабний проект у місті Вінниця, якщо говорити по вартості і по складності проведення робіт. Ми маємо створити належні умови в рамках реформи охорони здоров’я для того, щоб ця лікарня працювала і функціонувала належним чином за високими стандартами якості. Це початок, але, думаю, що після реалізації цього проекту будемо і далі продовжувати модернізацію лікарні швидкої допомоги», - каже міський голова Сергій Моргунов.

Як зазначив керівник міста, лікарня ШМД – одна із лікарень Вінниці, які будуть виконувати функції закладів другого рівня у межах госпітального округу. В рамках медичної реформи Вінниця стає центром північного госпітального округу Вінницької області з населенням 960 тисяч осіб (38 адміністративно-територіальних одиниць - 4 міста обласного підпорядкування, 12 районів, 22 ОТГ).

«Це буде базова лікарня північного госпітального округу Вінницької області. Ми другий рік поспіль досить системно займаємося саме лікарнями з точки зору оновлення матеріально-технічної бази, проведення відповідних ремонтних робіт, впровадження технологій енергозбереження. Все це стало можливим завдяки фінансовій децентралізації. Це, без сумніву, найбільш успішна реформа, рушійною силою якої є Кабінет Міністрів України і Володимир Гройсман. У будівництві нового корпусу лікарні також допомагають наші вінницькі народні депутати в рамках державного фонду соціально-економічного розвитку. Вони теж направляють відповідний ресурс до цієї лікарні, а це уже близько 7 млн грн. Це такі депутати як Олексій Порошенко, Генадій Ткачук, Олександр Домбровський, Сергій Кудлаєнко. Наше спільне завдання, щоб будь-яка людина, яка потребує медичної допомоги, почувалася тут комфортно та безпечно», - додав Сергій Моргунов.

В цьому році в рамках реалізації цього проекту планується завершити основні будівельні роботи. Впродовж 2019 року триватимуть оздоблювальні роботи приміщень відділень та закупівля і монтаж обладнання. Під час реконструкції лікарні будуть застосовані принципи сучасної європейської клініки: концепція «чистих приміщень» та повноцінне «робоче місце». Кожне ліжко інтенсивної терапії буде повноцінним робочим місцем бригади – оснащене дихальною, слідкуючою, лікувальною і лабораторною апаратурою, необхідною для надання допомоги пацієнтам. Раніше необхідне обладнання для реанімаційних заходів переносилося від одного ліжка до іншого у разі потреби.

«На другому поверсі буде відділення інтенсивної терапії з окремими блоками за всіма міжнародними стандартами, на третьому поверсі операційний блок на 4 операційні. Фактично ми добудовуємо ¼ нашої лікарні. Це дозволить розвантажити наші відділення і решту операційних. За останній рік уже троє наших співробітників проходять стажування в лікарні швидкої медичної допомоги у місті Верона, що в Італії», - розповів головний лікар міської клінічної лікарні ШМД Олександр Фомін.