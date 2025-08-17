Секонд-хенд з «сюрпризом»: на Вінниччині жінка постраждала від комахи, яка сховалася в одязі

На Вінниччині жінка звернулася до лікарів після укусу комахи в магазині вживаного одягу

Сьогодні, 17 серпня, у світі відзначають День секонд-хенду, який символізує екологічність та ощадливість. Проте разом із перевагами покупок вживаного одягу іноді трапляються й несподівані ситуації. Так, у Вінницькій області жінка звернулася по допомогу до медиків після того, як її вкусила комаха під час примірки штанів у магазині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

фото: Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України

За словами завідувачки паразитологічної лабораторії Вінницького ОЦКПХ Жанни Маріянко, пацієнтка повідомила, що її вкусила велика комаха. Через розмір шкідника лікар-інфекціоніст запідозрив, що це міг бути «поцілунковий клоп», який переносить хворобу Шагаса. На щастя, жінка зберегла комаху та принесла її до лабораторії на дослідження.

Ентомолог Діна Горба дослідила зразок і встановила, що це був сосновий насіннєвий клоп. Ця комаха не становить небезпеки для людей, оскільки харчується соками хвойних дерев, хоча її укуси можуть бути болючими та викликати алергічну реакцію. Фахівці вважають, що клоп міг потрапити в одяг під час транспортування.

Важливі поради покупцям

Фахівці дали кілька ключових порад для всіх, хто віддає перевагу секонд-хенду:

Завжди періть і прасуйте одяг після покупки, навіть якщо він на вигляд чистий та новий.

Уважно оглядайте речі перед приміркою, звертаючи увагу на кишені, підкладку та шви, де можуть ховатися комахи.

У разі укусу невідомої комахи негайно зверніться до лікаря та, за можливості, збережіть комаху для дослідження.

Нагадаємо, клієнт салону краси на Вінниччині влаштував скандал та накинувся на адміністраторку через те, що йому відмовились зробити стрижку за 50 грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Вінницькій області.

Чоловік влаштував дебош у салоні 9 серпня. Це сталося у місті Тульчин. Під час сварки з адміністраторкою 50-річний підозрюваний дістав розкладний ніж та завдав 33-річному чоловіку, який вступився за жінку, удару. Потерпілий отримав різану рану передпліччя. Йому після надання медичної допомоги призначено амбулаторне лікування.