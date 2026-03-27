Син Кадирова отримав нове звання після операції та з’явився на публіці (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Адам Кадиров, син Рамзана Кадирова, вперше з'явився на публіці після аварії

Син очільника Чечні, 18-річний Адам Кадиров, повернувся в інформаційний простір. Після тривалої відсутності, спричиненої серйозною аварією, він не лише показався на людях, а й отримав чергове «позачергове» звання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські опозиційні медіа.

Адам Кадиров, навколо зникнення якого останні тижні ширилися численні чутки, вперше з'явився на офіційному заході в Грозному. Це стало його першою публічною появою після повідомлень про аварію, у якій він отримав серйозні травми.

На відео Адам Кадиров виступав на засіданні Ради безпеки Чеченської Республіки, яке він очолює з 21 квітня минулого року. Адам Кадиров зачитує доповідь, в якій згадуються заходи, проведені під час Рамадану. Він виглядає помітно схудлим.

На оприлюднених кадрах також видно, що юнак одягнений у військову форму, а на його погонах красуються зірки майора. У мережі це вже викликало багато коментарів. Адже у Росії для отримання майорської зірочки потрібна вислуга щонайменше у 8–10 років. Також майора дають тим, хто закінчив вище військове училище чи відомчий навчальний заклад. Але немає даних, щоб Кадиров-молодший навчався там. 

Аварія за участі сина Кадирова

У середині січня йшлося, що Адам Кадиров потрапив в аварію у Грозному. Тоді його літаком відправили в Москву. Були й дані про загибель водія другої автівки. Тоді  сало відомо, що Кадиров-молодший кілька тижнів був у московській клініці. Там йому діагностували тріщину у щелепі та видалили селезінку. А також призначили сувору дієту на пів року.

Нагороди Адама Кадирова 

У 18 років Адам уже обіймає високі посади в силових структурах Чечні та має низку державних нагород. Присвоєння звання майора стало черговим етапом його аномально швидкого «просування» по службі. За останні роки Адам Кадиров отримав 27 державних нагород. Їх почали активно видавати після того, як він побив студента за спалення Корану.

Адам Кадиров має такі нагороди:

  • Звання «Героя Чеченської Республіки».
  • Щонайменше 9 державних та релігійних орденів від різних суб'єктів РФ та мусульманських організацій.
  • Посаду начальника відділу безпеки голови Чечні (фактично став головним охоронцем свого батька) у 15 років.
  • Медаль за нібито «внесок у війну проти України», хоча його участь була суто демонстративною.

Скандали з сином Кадирова

Найгучніший скандал стався у серпні 2023 року, коли 15-річний Адам у супроводі охорони зайшов до СІЗО Грозного і жорстоко побив підслідного Микиту Журавеля, заарештованого за спалення Корану.

«Не люблю недомовленості. Завжди краще ставити остаточну точку – правдиву та чесну. У мережі досі сперечаються за фактом побиття Адамом Кадировим спалювача Священного Корану Микити Журавеля, посібника спецслужб України. Чи це було, чи не було? Побив та правильно зробив», – написав Кадиров у коментарі до ролика.

Попри пряме порушення закону, російські правоохоронні органи відмовилися порушувати справу, посилаючись на те, що Адам не досяг віку кримінальної відповідальності.

«Главком» писав, що глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував інформацію про ДТП, у яке потрапив його син – секретар ради безпеки регіону Адам Кадиров. Поплічник Путіна назвав ці дані «вкидом, згенерованим штучним інтелектом». Кадиров також повідомив, що планує посилити в Чечні заходи щодо боротьби з кіберзлочинами, в тому числі з поширенням фейків.

Раніше проєкт «Кавказ.Реалії» повідомив, що в ДТП за участю кортежу Адама Кадирова загинула одна людина. За даними джерел, до лікарень доставили чотирьох постраждалих, серед них і сам Кадиров-молодший, ще близько 18-20 осіб звернулися по медичну допомогу.

Опозиційний рух Niyso підтвердив факт загибелі, не уточнивши, чи це був водій іншого автомобіля, чи людина з кортежу. Водночас «Новая газета Европа» повідомляє, що загинув водій авто, з яким зіткнулася машина кортежу після проїзду на червоне світло.

За інформацією журналістів, за кермом одного з автомобілів був Апті Ірасханов – начальник охорони Адама Кадирова, який зазнав перелому хребта. Влада Чечні офіційно ситуацію не коментувала.

Згодом чеченська влада опублікувала відео з сином Кадирова. На оприлюднених кадрах 18-річний Кадиров-молодший нібито проводить нараду з силовиками щодо підготовки до виборів. Відео не містить звуку, а лише фонову музику. Після «наради» Адама Кадирова також показали під час вручення йому чергової нагороди – за «заслуги у підвищенні безпеки» окупованої Запорізької АЕС.

Жертви Епштейна подали позов проти Трампа та Google через розголошення особистих даних
Син Кадирова отримав нове звання після операції та з'явився на публіці (відео)
Мексика заявила про зникнення двох гуманітарних човнів, які прямували на Кубу
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 27 березня
Безпілотники атакували Волгоградську область: уражено завод
25-річна іспанка померла від легалізованої евтаназії після судової боротьби з батьками
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
