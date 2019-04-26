На Хмельницькому шосе розпочали ремонтувати дорожне покриття



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По Хмельницькому шосе розпочали плановий ремонт дорожнього полотна.

Дорогу «латають» значними шматками. Роботи продовжать в напряму міста.

Як розпові редакції сайту Vinbazar.com директор департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької місько ради Володимир Ніценко, роботи розпочали від Західного автовокзалу та поступово рухатимутсья в напрямку центру Вінниці. Асфальтують пошкодженні ділянки цілими полотнами. Подібний метод ефективніший ніж звичайни ямковий ремонт та краще себе показв у есплуатації.

Раніше поточний сервісний ремонт дорожнього покриття виконували в районі Старого міста, зокрема, на вулицях Данила Нечая та 8 березня. За словами Ніценка наразі виконання асфальтування там завершенно. В найближчий час бригади розпочнуть працювати по вулиці Келецькій та Київській.