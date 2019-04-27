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    Митрополит Вінницький і Барський Симеон вже освятив великодні кошики (фото)

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    Митрополит Вінницький і Барський Симеон вже освятив великодні кошики (фото)

    Архіпастир виголосив повчальне слово і привітав всіх присутніх з Великою субото

    27 квітня, у Велику суботу, митрополит Вінницький і Барський Симеон звершив вечірню з Літургією святителя Василія Великого у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Вінниці. Його Високопреосвященству співслужили клірики собору.

    Про це інформує прес-служба Вінницько-Барської єпархії ПЦУ, повідомляє «Главком».

    Після богослужіння митрополит Симеон, за церковним статутом, звершив освячення хліба та вина. Архіпастир виголосив повчальне слово і привітав всіх присутніх з Великою суботою.

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    Митрополит Вінницький і Барський Симеон вже освятив великодні кошики (фото)
    Митрополит Вінницький і Барський Симеон вже освятив великодні кошики (фото)
    Митрополит Вінницький і Барський Симеон вже освятив великодні кошики (фото)
    Митрополит Вінницький і Барський Симеон вже освятив великодні кошики (фото)
    Митрополит Вінницький і Барський Симеон вже освятив великодні кошики (фото)
    Митрополит Вінницький і Барський Симеон вже освятив великодні кошики (фото)
    Митрополит Вінницький і Барський Симеон вже освятив великодні кошики (фото)

    За традицією, Владика освятив «великодні кошики», які парафіяни приносять для освячення в суботу перед Пасхою.

    Ссвященики будуть освячувати паски кожної години протягом суботи до 21.00.

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