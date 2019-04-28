На Вінниччині на строкову службу відправлено 290 новобранців



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На Вінниччині майже 300 призовників відправлено на строкову службу Фото: Вінницька ОДА

Весняний призов добіг кінця

Минулого тижня з обласного збірного пункту в м. Козятин на строкову службу відправлено 290 чоловік молодого поповнення весняного призову 2019 року.

Про це повідомляє на прес-служба Вінницької ОДА.

Новобранці потраплять до лав Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, до військ охорони та оборони ГШ ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та інших рядів військ.

«Привітав майбутніх захисників та висловив найкращі побажання заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення – начальник групи морально-психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю обласного військового комісаріату підполковник Ігор Гончарук, який побажав новобранцям міцного здоров'я, успіхів, з честю виконати почесний обов'язок громадянина України, змужнілими повертатись додому, наполегливо досягати поставлених цілей і йти завжди до своєї мети, адже служба в армії - це школа мужності, хоробрості, стійкості, особливо гартування волі та характеру, які залишаються у людини на все життя», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в Україні з 1 квітня стартував весняний призов на строкову військову службу, під час якого планується призвати майже 19 тисяч громадян України.

Відправка у війська здійснюється з 8 квітня по 27 червня.

Між іншим, до армії РФ цієї весни планують забрати 2,5 тис. кримчан.