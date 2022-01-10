ДБР замовило незвичну експертизу, щоб перевірити «нардепа-рекордсмена» (відео)

Досудове розслідування у цій справі продовжено до січня 2023 року

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань (ДБР) замовило портретну експертизу у кримінальному провадженні за фактами неособистого голосування у сесійній залі Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком».

За допомогою цієї експертизи слідство хоче встановити особу, яка приблизно об 11 год. 5 листопада 2020 року з робочого місця відсутнього народного депутата під час пленарного засідання Верховної Ради здійснила голосування під час розгляду питання про внесення змін до бюджетного кодексу. Портретну експертизу проводить Київський науково-дослідний інститут судових експертиз міністерства юстиції.

Разом з тим, як зафіксував громадський рух «Чесно», того дня «кнопкодавив» мажоритарник з Івано-Франківщини Андрій Іванчук. На відео руху «Чесно» можна побачити, як Іванчук стоїть боком у ложі, тримаючи руки біля двох пультів для голосування у двох різних рядах. Судячи з табло в залі парламенту, на кнопку «за» на першому, ближчому пульті депутат натиснув майже відразу, як тільки-но розпочався відлік 10 секунд, відведених на голосування. Ближче до завершення цього часу Іванчук протягує ліву руку туди, де розташований інший пульт, та на мить повертає голову в той бік. За декілька миттєвостей те місце також запалюється зеленим світлом на табло.

Як стверджують у «Чесно, нардеп Іванчук проголосував на місцях, закріплених за ним самим і членом фракції «Європейська солідарність» Олегом Синюткою. До речі, того дня Синютка був відсутній на обох пленарних засіданнях.

Крім цього, ДБР очікує на результати технічної експертизи відео та аудіозапису з відеокамери представника руху «Чесно», який і зафіксував кнопкодавство у парламенті. Правоохоронці його також допитали як свідка.

Додамо, що 28 грудня 2021 року Печерський районний суд Києва продовжив до 4 січня 2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами неособистого голосування у Верховній Раді. Тим самим задовольнивши клопотання Державного бюро розслідувань.

Як відомо, Андрій Іванчук – нардеп трьох скликань поспіль та один із рекордсменів із кнопкодавства у Верховній Раді. Найбільше фактів порушення ним процедури особистого голосування рух «Чесно» зафіксував у парламенті VIII скликання, де Іванчук був заступником голови фракції «Народний фронт». Загалом, починаючи з 2014 року, депутат кнопкодавив майже сотню разів. Востаннє «Чесно» упіймав Іванчука на неособистому голосуванні у грудні 2019-го.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року набрав чинності закон щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях Верховної Ради. За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, однак для цього провину парламентарія необхідно спочатку довести в суді. Органом досудового розслідування в таких провадженнях є Держбюро розслідувань, але внести відомості до ЄРДР, тобто дати старт слідству, може лише генпрокурор.

Крім того, у разі визнання чинного нардепа винним у кнопкодавстві він утратить свій мандат у день набрання законної чинності обвинувальним вироком суду.