Для ковідних лікарень Вінниці придбають додаткове медичне обладнання

Із бюджету громади депутати виділили 3,5 млн грн на закупівлю ліків для хворих на Covid-19

Вінницька міська рада виділила 10 млн грн на закупівлю медичного обладнання: 10 апаратів ШВЛ, 12 моніторів пацієнта і шість апаратів CPAP (компресор, який подає у дихальні шляхи повітря під тиском). Рішення щодо підтримки ковідних лікарень Вінниці, 29 жовтня, ухвалили депутати міської ради на черговій сесії.

Крім того, з бюджету громади депутати виділили 3,5 млн грн на закупівлю ліків для хворих на Covid-19. Також майже 4 млн грн – на муніципальну надбавку за жовтень медикам ковідних команд.

Ще 823,5 тис. грн муніципальної надбавки до зарплати виділили для співробітників кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Вони також лікують ковідних хворих.

Окрім того, з міського бюджету передбачили кошти на придбання рентгенапарату для Вінницької клінічної багатопрофільної лікарні в сумі 2,2 млн грн та 1,3 млн грн – на облаштування ліфту у ЦПМСД №2 на вул. Магістратській для покращення доступності для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Під час сесії депутати підтримали рішення прийняти у комунальну власність Вінницької міської територіальної громади кисневі концентратори для забезпечення кисневої підтримки хворих в амбулаторних умовах.

Раніше повідомлялось, що Вінницька обласна рада звернулася до Кабінету міністрів з проханням вжити невідкладних заходів щодо врегулювання кризової ситуації, яка склалася у місцевих бюджетах у зв’язку зі зростанням ціни на природний газ для бюджетних установ.