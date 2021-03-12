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    До акції на захист вінницької вузькоколійки залучили раритетний паротяг

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    Паротяг залучили до збирання підписів проти закриття залізниці - До акції на захист вінницької вузькоколійки залучили раритетний паротяг
    Паротяг залучили до збирання підписів проти закриття залізниці
    Фото: «Голос України»

    Мешканці двох областей вимагають від «Укрзалізниці» врятувати сполучення між Гайвороном та Рудницею

    Один з останніх в країні діючих вузькоколійних паровозів з пасажирами в рамках акції «Паровозний тур» здолав відстань від Гайворона, що на Кіровоградщині, до Бершаді, що на Вінниччині. Як повідомляє парламентська газета «Голос України», захід провели з метою привернути увагу «Укрзалізниці» до врятування вузькоколійної дороги і відновлення нею руху потяга «Гайворон–Рудниця».

    Залізничники показали унікальний раритет – локомотив, що використовує у ролі двигуна парову машину. Зберігається паротяг у Гайворонському локомотивному депо, керівник якого Омелян Свідрук був за машиніста паровоза, що вирушив з Гайворона до Бершаді. Паротяг робив зупинки на всіх чотирьох станціях, що розташовані на цьому відрізку шляху. На кожній з них місцеві передавали аркуші з підписами під зверненням до керівництва Одеської залізниці і «Укрзалізниці» про відновлення руху приміського потяга «Гайворон–Рудниця», який курсував до карантину. Охочі мали можливість скористатися унікальним випадком проїхатися у вагоні. На кінцеву станцію паротяг прибув з двадцятьма пасажирами. Частину з них становила група підтримки акції.

    На пероні вокзалу у Бершаді зібралося чимало охочих побачити незвичний локомотив (на знімку). Дехто піднімався в середину.

    «Наша вузькоколійка найдовша в Європі, – написав на своїй сторінці у Фейсбуці ще один бершадчанин Олег Васильєв. – На жаль, «Укрзалізниця» прагне позбутися так званих непрофільних активів у вигляді вузькоколійок. Під загрозою залізнична колія завширшки 750 мм «Гайворон–Рудниця».

    Як стверджує пан Васильєв, до карантину нею курсували приміські потяги, тепер нема жодного. Тому цей «Паровозний тур» може стати останнім в історії і вузькоколійки, і унікального паротяга.

    Раніше стало відомо, що Львівська залізниця може закрити вузькоколійку Антонівка-Зарічне.

    Теги: дороги Укрзалізниця залізниця Вінниччина Кіровоградщина
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