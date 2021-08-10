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    За роки незалежності України народилося понад 13 млн дітей

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    За роки незалежності України народилося понад 13 млн дітей - За роки незалежності України народилося понад 13 млн дітей
    За роки незалежності України народилося понад 13 млн дітей
    Фото з відкритих джерел

    Напередодні 30-ї річниці Незалежності України Мін'юст розпочинає флешмоб «Юстиція. 30 років Незалежності»

    За 30 років незалежності в Україні народилося понад 13,6 млн дітей. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції на своїй сторінці у Facebook.

    «Понад 13 млн 649 тис. – саме стільки маленьких громадян України з’явилося на світ за час незалежності нашої держави! Саме стільки народжень малюків було зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану протягом останніх 30 років», – йдеться у повідомленні відомства.

    За інформацією Держслужби статистики України, населення України стрімко скорочується, при цьому від початку 2021 року смертність у державі зросла на чверть.

    Нагадаємо, в Україні середня тривалість життя нижча, ніж на планеті, враховуючи Африку.

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    Теги: діти Міністерство юстиції День Незалежності населення
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    За роки незалежності України народилося понад 13 млн дітей