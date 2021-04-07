На Вінниччині знешкоджуватимуть вибухівку. Громадяни скаржаться, що постійні вибухи руйнують житло

В коментарях до повідомлення люди зазначають, що вже вкотре у мешканців найближчих до військової частини будинків не питали думки щодо ліквідаційних робіт.

Починаючи з 7 квітня заходи зі знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів будуть проводитися щоденно на території військової частини

З 7 квітня в період з 12:00 до 15:00 в Калинівці на території військової частини А1119 знешкоджуватимуть вибухівку, яка не підлягає транспортуванню. Про це інформують на сторінці у Facebook Калинівської міської ради. «Починаючи з 7 квітня 2021 року, а надалі щоденно (окрім вихідних та святкових днів) з 12.00 до 15.00 на території військової частини А 1119 будуть проводитися заходи зі знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів, які в наслідок надзвичайної ситуації не підлягають транспортуванню, повідомляє командування військової частини А 1119. Заходи із знешкодження будуть проводити фахівці інженерної та мінно-вибухової справи та будуть абсолютно безпечними для навколишніх населених пунктів», ‒ зазначено в дописі.

В коментарях до повідомлення люди зазначають, що вже вкотре у мешканців найближчих до військової частини будинків не питали думки щодо ліквідаційних робіт. Громадяни скаржаться, що через постійні вибухи поступово руйнуються їхні оселі.

Тим часом,Служба безпеки України виявила в Луганській області три тайники, які належали учасникам незаконних збройних формувань. Серед вилученого бойові елементи реактивної системи залпового вогню «Смерч» та понад 30 кг вибухових речовин.

Перевіряється інформація щодо закладення одного зі схронів диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, що можливо причетна до підриву двох мостів у селищах Підгорівка та Євсуг у липні 2014 року.