На Вінниччині знешкоджуватимуть вибухівку. Громадяни скаржаться, що постійні вибухи руйнують житло
Починаючи з 7 квітня заходи зі знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів будуть проводитися щоденно на території військової частини
З 7 квітня в період з 12:00 до 15:00 в Калинівці на території військової частини А1119 знешкоджуватимуть вибухівку, яка не підлягає транспортуванню. Про це інформують на сторінці у Facebook Калинівської міської ради. «Починаючи з 7 квітня 2021 року, а надалі щоденно (окрім вихідних та святкових днів) з 12.00 до 15.00 на території військової частини А 1119 будуть проводитися заходи зі знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів, які в наслідок надзвичайної ситуації не підлягають транспортуванню, повідомляє командування військової частини А 1119. Заходи із знешкодження будуть проводити фахівці інженерної та мінно-вибухової справи та будуть абсолютно безпечними для навколишніх населених пунктів», ‒ зазначено в дописі.
В коментарях до повідомлення люди зазначають, що вже вкотре у мешканців найближчих до військової частини будинків не питали думки щодо ліквідаційних робіт. Громадяни скаржаться, що через постійні вибухи поступово руйнуються їхні оселі.
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