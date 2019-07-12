Двох іноземців депортували з Вінниччини на батьківщину



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Один з них має кримінальне минуле

У Літині Вінницької області працівники міграційної служби виявили громадянина Республіки Молдова, який порушив правила перебування в країні. Чоловік звільнився з Літинської виправної колонії №123, де відбував покарання за вчинення квартирних крадіжок, які вчиняв у 2014-2015 років у м. Чернівцях.

Щодо молдованина винесено рішення про примусове повернення з України. Його було доставлено у міжнародний пункт пропуску м. Могилів-Подільський і передано співробітникам прикордонної служби.

Днем раніше рішенням Вінницького міського суду було здійснено примусове видворення громадянина Грузії за межі України. Іноземець не дотримався правил перебування в нашій державі.

До часу видворення мігрант перебував у Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Грузину заборонений в'їзд в Україну терміном на 8 років.