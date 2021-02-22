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    Історики показали давні фото Вінниці, які зберігаються у фондах в Росії

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    Команда Центру історії Вінниці надіслала офіційне звернення до музейної установи з проханням надати якісні скан-копії - Історики показали давні фото Вінниці, які зберігаються у фондах в Росії
    Команда Центру історії Вінниці надіслала офіційне звернення до музейної установи з проханням надати якісні скан-копії
    фото: Facebook

    На них зображенні вулиці міста та будівлі, яких вже немає

    Вінницькі історики опублікували серію унікальних фото Вінниці кінця 19 – почату 20 століття. Ці фото зберігаються у фондах Державного музею історії Санкт-Петербурга (Росія).

    Про це повідомили на сторінці Центру історії Вінниці.

    «На сайті Державного каталогу музейного фонду Російської Федерації виклали серію унікальних сканів фотографій Вінниці кінця XIX – початку ХХ століття, які зберігаються у фондах Державного музею історії Санкт-Петербурга. Автори фото – Накельський С.К. та Ковальський В.І. Новину про це та частину світлин опублікував друг нашої інституції, пан Андрій Рибалка у групі «Вінниця. Старий фотоальбом», – йдеться в дописі.

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    Історики показали давні фото Вінниці, які зберігаються у фондах в Росії
    Історики показали давні фото Вінниці, які зберігаються у фондах в Росії
    Історики показали давні фото Вінниці, які зберігаються у фондах в Росії
    Історики показали давні фото Вінниці, які зберігаються у фондах в Росії

    Команда Центру історії Вінниці надіслала офіційне звернення до музейної установи з проханням надати якісні скан-копії для поповнення медіа-колекції майбутнього Музею Вінниці та їх наукового опрацювання.

    Нагадаємо, в мережі показали як в Одесі колись чистили вулиці від снігу.

    Теги: історія Вінниця музей
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