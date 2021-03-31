Карантин на Вінниччині: працівники закладів громадського харчування вийшли на мітинг

До міськради учасники акції підготували відповідне звернення

У Жмеринці, що на Вінниччині, підприємці та працівники закладів громадського харчування 31 березня вийшли на мітинг. Вимагали відновити роботу кафе та кавʼярень: ті зачинені з 22 березня у зв'язку з введенням на території громади обмежень «червоної» зони.

До міськради учасники акції підготували відповідне звернення. Про це Суспільному розповіла учасниця акції.

«Вимоги у нас були такі: якщо вони нас закривають повністю, то щоб дали нам компенсацію для людей, щоб звільнили від податків. Це якщо ми перебуваємо у «червоній» зоні. Якщо ж ми у «помаранчевій», то мають бути однакові умови. А не всі працюють, а одні тільки ми закриті», – повідомила учасниця акції.

Додає, у її закладі харчування усіх санітарних вимог дотримуються з початку карантину: засоби дезінфекції є, відвідувачів садять через стіл по чотири людини, персонал – у масках. За таких умов, каже, кафе та ресторани не можуть бути розповсюджувачем інфекції.

На позачерговому засіданні, куди запросили учасників акції, міська комісія з питань техногенно-екологічнох безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила дозволити закладам громадського харчування працювати – до 22 години.

«Заборонено розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше, ніж два метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками та більш як чотири особи за столом без урахування дітей віком до вісімнадцяти років. Працювати за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються у ньому у засобах індивідуального захисту», – каже заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Ольга Боровська .

Додає, від початку введення на території Жмеринської ТГ обмежень «червоної» зони захворюваність на коронавірус збільшується: 29 березня – 134 хворих на Covid-19 та з підозрою, 30 березня – 129, 31 – 133. Завантаженість лікарень складає 92-100%.

Нагадаємо, наджорстскі обмеження вводяться у столиці, починаючи з понеділка, 5 квітня. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко Він зазначив, що керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки. Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня..