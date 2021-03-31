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    Перерахунок пенсій на Вінниччині: кому в області підвищать виплати

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    На сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів - Перерахунок пенсій на Вінниччині: кому в області підвищать виплати
    На сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів
    фото: slovoidilo.ua

    Приблизний розмір надбавки може скласти близько 2% від розміру пенсі

    Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 квітня 2021 року проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Загалом обіцяють перерахували пенсії приблизно 2 млн осіб.

    Це передбачено ст. 42 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пише видання NaПарижі.

    Згідно з законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено тим, кому пенсія була призначена або перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року. Цей термін не залежить від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої розрахована пенсія. Збільшення пенсії визначається індивідуально для кожного пенсіонера.

    Таким чином, перерахунок пенсій буде проведено не для всіх громадян. За даними Держстату, на сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів. З них вийшли на пенсію протягом 2 останніх років близько 700 тисяч. Тобто перерахунок буде проведено приблизно для 2 млн пенсіонерів.

    Розрахунки показують, що приблизний розмір надбавки може скласти близько 2% від розміру пенсії. Наприклад, при 6000 гривнях, це 120 грн, при трьох тисячах – 60 гривень. Якщо зарплата працюючих на пенсії стала менше, можна враховувати середній заробіток за попередній період.

    Для перерахунку пенсій громадянам не потрібно додатково звертатися до ПФУ.

    «Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому провадиться перерахунок, отримали право на проведення перерахунку», – йдеться в законі.

    Планова індексація пенсій в 2021 році пройшла з 1 березня з коефіцієнтом 1,11 і торкнулася 8 мільйонів пенсіонерів. Однак додаткові виплати отримали не всі.

    Нагадаємо, в Україні до кінця року чотири рази підвищать пенсії.

    Теги: пенсіонери Вінниччина пенсія
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