Карантин на Вінниччині: Правоохоронці зафіксували понад 500 порушень

506 постанов складено на громадян, які в громадських місцях, будівлях або в транспорті були без масок

Загалом із початку дії карантинних обмежень на Вінниччині розпочато 10 кримінальних проваджень

Протягом минулого тижня на Вінниччині правоохоронці склали 562 адмінматеріали щодо порушення карантинних вимог. Із них 56 протоколів отримали суб'єкти господарювання.

Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП в області, лише за вихідні поліцейські задокументували роботу 14-ти закладів з порушенням карантинних обмежень. На адміністрацію цих закладів склали адмінматеріали за ч.1 ст. 44-3 КУпАП, за що передбачено штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім того, 506 постанов складено на громадян, які в громадських місцях, будівлях або в транспорті були без масок. За це вони мають заплатити по 225 гривень штрафу.

Загалом із початку дії карантинних обмежень на Вінниччині розпочато 10 кримінальних проваджень за ст.325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Винуватцям загрожує обмеження або позбавлення волі терміном до трьох років.

Тим часом, у Вінницькій області на території міста Ладижин 5 квітня запроваджують посилені карантинні обмеження. Вводять заборону на роботу ринків, проведення спортивних та масових заходів, роботу закладів харчування та здійснення регулярних та не регулярних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах Відповідне рішення прийняли на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.