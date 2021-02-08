ВООЗ відреагувала на чутки про безпліддя та зміни ДНК після вакцинації

ВООЗ спростовує припущення про те, що вакцини від Covid-19 здатні приводити до зміни ДНК у людини або впливати на репродуктивну функцію

«Вакцини, які у нас є, – безпечні», запевняє Всесвітня організація охорони здоров'я

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спростувала чутки про зв'язок між вакцинацією від коронавірусної інфекції і безпліддям.

З такою заявою виступила директор департаменту ВООЗ з імунізації і вакцинах Кейт О'Брайен.

«Вакцини, які ми прищеплюємо, не можуть викликати безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин, і ці чутки не відповідають дійсності», – сказала вона, зазначивши, що «не існує жодної вакцини, що викликає безпліддя».

О'Брайен також спростувала припущення про те, що вакцини від Covid-19 здатні приводити до зміни ДНК у людини, а хімічні речовини, що містяться в них – завдавати шкоди здоров'ю.

«Вакцини, які у нас є, – безпечні», – запевнила О'Брайен.

Представниця ВООЗ додала, що більшість вакцин розроблені так, що вони самі доставляють протеїн або маленьку частину мікроба, проти якого вони призначені.

Як повідомлялося раніше, офіційна представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Харріс закликала владу Великої Британії відмовитися від планів швидкої масової вакцинації, щоб вакцина стала доступна більшій кількості людей в інших країнах. На її думку, наразі Лондон може обмежитись щепленнями тільки найбільш вразливих категорій громадян.

До слова, Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу.