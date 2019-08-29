Майбутні першокласники зустрілися із міським головою



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Майбутні першокласники отримали матеріальну допомогу, рюкзаки та настільні набори

Традиційно напередодні Дня знань Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрічається з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які цієї осені вперше переступлять поріг школи. Такі зустрічі проходять у дитячих розважальних закладах міста. Цього року - це «Музей науки».

Майбутні першокласники отримали матеріальну допомогу, рюкзаки та настільні набори. А ще дітки проводили досліди в «Музеї науки», танцювали під запальні пісні та набиралися позитивних емоцій перед початком навчання у школі.

Міський голова Сергій Моргунов поспілкувався з дітьми та побажав їм вдалого навчання у школі.

«Ми вас вітаємо із початком навчання у школі і підготували вам подарунки, які будуть корисні на уроках. Хочу вам побажати успішного навчання і веселих шкільних років», - сказав Сергій Моргунов.

Після екскурсії та дослідів майбутні школярів отримали ще й солодкий сюрприз.

«Ми традиційно проводимо свято присвячене Дню знань. І традиційно міська рада вітає тих діток, які позбавлені батьківського піклування і йдуть до першого класу шкіл нашого міста. Таких діток у нас цього року семеро – дві дівчинки і п’ятеро хлопчиків», - зазначила заступник начальника служба у справах дітей Наталія Манзюк.

На обліку служби у справах дітей перебуває 64 дитини-сироти та 173 дитини, позбавленої батьківського піклування.