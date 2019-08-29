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    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою

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    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою

    Майбутні першокласники отримали матеріальну допомогу, рюкзаки та настільні набори

    Традиційно напередодні Дня знань Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрічається з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які цієї осені вперше переступлять поріг школи. Такі зустрічі проходять у дитячих розважальних закладах міста. Цього року - це «Музей науки».

    Майбутні першокласники отримали матеріальну допомогу, рюкзаки та настільні набори. А ще дітки проводили досліди в «Музеї науки», танцювали під запальні пісні та набиралися позитивних емоцій перед початком навчання у школі.

    Міський голова Сергій Моргунов поспілкувався з дітьми та побажав їм вдалого навчання у школі.

    «Ми вас вітаємо із початком навчання у школі і підготували вам подарунки, які будуть корисні на уроках. Хочу вам побажати успішного навчання і веселих шкільних років», - сказав Сергій Моргунов.

    Після екскурсії та дослідів майбутні школярів отримали ще й солодкий сюрприз.

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    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою
    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою
    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою
    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою
    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою
    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою
    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою
    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою
    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою
    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою
    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою
    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою
    Майбутні першокласники зустрілися із міським головою

    «Ми традиційно проводимо свято присвячене Дню знань. І традиційно міська рада вітає тих діток, які позбавлені батьківського піклування і йдуть до першого класу шкіл нашого міста. Таких діток у нас цього року семеро – дві дівчинки і п’ятеро хлопчиків», - зазначила заступник начальника служба у справах дітей Наталія Манзюк.

    На обліку служби у справах дітей перебуває 64 дитини-сироти та 173 дитини, позбавленої батьківського піклування.
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