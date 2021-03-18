Мер Вінниці закликав уряд допомогти забезпечити ковід-лікарні киснем, а медиків – вчасними виплатами

На сьогодні, за словами Моргунова, фіксується тенденцію щодо затримок підвезення кисню у лікарні регіону

Сергій Моргунов: є проблеми, які потребують негайного втручання і рішень уряду

Через великий потік хворих важко хворих Covid-19 у Вінниці може виникнути ситуація із дефіцитом медичного кисню. Про це заявив мер Вінниці Сергій Моргунов на своїй сторінці у Facebook. Міський голова вимагає від уряду втручання у проблемні питання.

«Станом на сьогодні в міських «ковідних» стаціонарах лікують 676 пацієнтів, з яких 583 підключені до кисню», – констатував Моргунов, зазначаючи, що місцева влада забезпечує заклади всім необхідним.

Але, як зазначив Моргунов, є проблеми, які потребують негайного втручання і рішень уряду.

«Найперше – це збої з поставками медичного кисню. В Україні є обмежена кількість постачальників медичного кисню, які зі зростанням споживання вже не справляються з поставками», – пояснив він.

Для Вінниці його постачає Львівський хімічний завод. На сьогодні, за словами Моргунова, фіксується тенденцію щодо затримок підвезення кисню у лікарні регіону. І керівники закладів змушені в екстреному режимі шукати кисень в балонах, якого у виробників також недостатньо.

«Ліцензії на медичний кисень видає держава. Тому уряд має втрутитись в цю ситуацію і надати можливість іншим постачальникам, які в змозі виробляти медичний кисень чи здійснювати торгівлю медичним киснем в балонах, – отримати відповідні ліцензії», – зауважив мер.

Другою важливою проблемою він назвав «величезне навантаження на державні лабораторні центри, які проводять ПЛР-тестування». Наприклад, Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ щодня в середньому робить 2500 тисячі досліджень.

«І вони уже не встигають це робити на своїх потужностях. Тому потрібно на державному рівні прийняти рішення щодо залучення до цієї роботи приватних або комунальних ПЛР-лабораторій, як це уже було в кінці минулого року», – запропонував очільник міста.

Третьою проблемою мер назва затримку по заробітним платам медичним працівникам «ковідних» бригад. Національна служба охорони здоров’я досі не виплатила кошти міським лікарням по «ковідних» пакетах послуг за лютий. «Ми неодноразово звертались до НСЗУ з цією проблемою, але результату поки так і немає. Нашим міським «ковідним» бригадам ми вже рік виплачуємо муніципальні надбавки і цим можемо підтримувати медиків. Але ж є обласні заклади на території міста і опорні лікарні в районах. І через невчасну виплату заробітної плати ми можемо втратити висококваліфікованих медичних працівників», – додав Моргунов.

Нагадаємо, у Вінницькій області станом на ранок 18 березня виявили 751 новий випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу в області померли 15 пацієнтів, одужали – 281.