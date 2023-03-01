У Вінниці дитячі садочки розпочнуть роботу в очному режимі

У Вінниці дитячі садочки змінюють графік роботи

З 1 березня 2023 року у зв’язку з виробничою необхідністю відбулися зміни у роботі дитячих садків Вінниці. Про це інформує Департамент освіти Вінницької міської ради.

Будь ласка, читайте текст після реклами

1 березня 2023 року розпочали роботу в звичному (очному) режимі комунальні заклади освіти:

«Заклад дошкільної освіти № 21 Вінницької міської ради» (Поділля-Центр);

«Дошкільний навчальний заклад № 27 Вінницької міської ради» (Замостя);

«Дошкільний навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради» (Замостя).

Заклади будуть функціонувати з дотриманням правил безпеки в умовах воєнного стану та здійснювати прийом дітей з інших ЗДО ВМТГ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у Департаменті освіти нагадують батькам, що у разі виникнення питань, пропонуємо батькам звертатися до керівників закладів дошкільної освіти та Департаменту освіти за тел.: 65-10-40, 65-10-41, 65-10-42.