Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці дитячі садочки розпочнуть роботу в очному режимі

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Вінниці дитячі садочки розпочнуть роботу в очному режимі
Дошкільний навчальний заклад № 27
фото з відкритих джерел

У Вінниці дитячі садочки змінюють графік роботи

З 1 березня 2023 року у зв’язку з виробничою необхідністю відбулися зміни у роботі дитячих садків Вінниці. Про це інформує Департамент освіти Вінницької міської ради.

1 березня 2023 року розпочали роботу в звичному (очному) режимі комунальні заклади освіти:

  • «Заклад дошкільної освіти № 21 Вінницької міської ради» (Поділля-Центр);
  • «Дошкільний навчальний заклад № 27 Вінницької міської ради» (Замостя);
  • «Дошкільний навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради» (Замостя).

Заклади будуть функціонувати з дотриманням правил безпеки в умовах воєнного стану та здійснювати прийом дітей з інших ЗДО ВМТГ.

Також у Департаменті освіти нагадують батькам, що у разі виникнення питань, пропонуємо батькам звертатися до керівників закладів дошкільної освіти та Департаменту освіти за тел.: 65-10-40, 65-10-41, 65-10-42.

Теги: місцева влада Вінниця дитячий садок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як і в звичайній судовій залі, у приміщенні є техніка для відеофіксації та звукозапису засідань
В Україні вперше обладнано судову залу в укритті (фото)
1 лютого, 16:07
Цієї ночі Дружківка знову зазнала ворожого нападу
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 5 лютого
5 лютого, 10:37
Рятувальники, поліція та місцева влада спростували чутки про можливий ракетний удар
Четверо загиблих, стогони під завалами: що відомо на цей час про вибух у столиці (фото, відео)
9 лютого, 19:50
Вибиті вибуховою хвилею шибки у дитзакладі № 500 на фото ліворуч, а на фото праворуч – відновлений корпус
У Києві відновив роботу дитсадок, який пошкодила російська ракета (фото)
13 лютого, 11:20
Катування у дитсадку Києва. Суд обрав запобіжний захід вихователькам
Катування у дитсадку Києва. Суд обрав запобіжний захід вихователькам
16 лютого, 20:56
Катування у дитсадку Києва. Керівниця закладу зробила шокуючу заяву
Катування у дитсадку Києва. Керівниця закладу зробила шокуючу заяву
20 лютого, 19:47
На опублікованих фото та відео видно стовп диму, який здіймається високо вгору
На півночі Криму пролунали гучні вибухи (фото, відео)
16 лютого, 14:49
В Адигеї було знайдено НЛО
Опубліковано кадри невстановленого літального апарата, що впав у Адигеї
Вчора, 10:49
У Росії пояснили, що закрили аеропорт, бо тренувались
Закриття аеропорту у Санкт-Петербурзі. Міноборони РФ повідомило причину
Вчора, 13:01

Новини

У Вінниці відновили роботу Центру надлишкової ваги
У Вінниці відновили роботу Центру надлишкової ваги
Місцева влада Вінниці передала автівку новоствореному військовому підрозділу
Місцева влада Вінниці передала автівку новоствореному військовому підрозділу
У Вінниці дитячі садочки розпочнуть роботу в очному режимі
У Вінниці дитячі садочки розпочнуть роботу в очному режимі
Хто і як допомагає українцям відкосити від призову: СБУ розкрила нові схеми (фото)
Хто і як допомагає українцям відкосити від призову: СБУ розкрила нові схеми (фото)
Житель Вінниччини вербував українських в'язнів до «Вагнера» (фото)
Житель Вінниччини вербував українських в'язнів до «Вагнера» (фото)
На Вінниччині загинув рибалка
На Вінниччині загинув рибалка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових
13K
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
12K
Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня
8814
Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день
8744
Готуйтесь воювати. Одними добровольцями війну не виграєш
8697
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)

Новини

Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Сьогодні, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Вчора, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43

Прес-релізи

Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
1 березня, 13:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту