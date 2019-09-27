Монетизація пільг на житлово-комунальні послуги. Що потрібно знати пільговику



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З 01 жовтня 2019 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі», із змінами буде діяти механізм надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі

Відповідно до ухваленого рішення паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі – готівкова і безготівкова. Про це інформує пресслужба Вінницької ОДА, повідомляє «Главком».

Пільги у безготівковій формі призначатимуться громадянам які відповідно до законодавства мають право на пільги в автоматичному режимі. Для цього АТ «Ощадбанк» вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. Після того «Ощадбанк» здійснюватиме переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та АТ «Ощадбанк».

Такий механізм розроблено для забезпечення максимальної зручності тих категорій громадян, які мають право на пільгу, і звикли не витрачати сили і час на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться, перш за все, про людей похилого віку, які звикли до усталеного алгоритму дій і не бажають його змінювати.

Для того, щоб отримувати пільги у грошовій формі, пільговику потрібно до 15 жовтня (15 травня)податизаяву до органу соціального захисту населення,в якому він перебуває на обліку,у якій зазначити виплатні реквізити.

Виплата пільги у грошовій готівковій формі буде здійснюватисяз початку опалювального (неопалювального) сезону шляхом перерахування органом соціального захисту населення коштів на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта».

Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою. У разі отримання від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг інформації про наявність простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн), у пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі, виплата пільги з наступного опалювального (неопалювального) сезонубуде здійснюватися у грошовій безготівковій формі.

За отриманням інформації про будь-які питання, пов’язані з нарахуванням пільги, пільговики звертаються до органів соціального захисту населення за місцем перебування на обліку.

За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) пільговики звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг, пільговики звертаються до АТ «Ощадбанк». Інформація надається в порядку, визначеному АТ «Ощадбанк».