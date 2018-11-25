На батьківщині Гройсмана виник дефіцит вакцини проти грипу



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Українці почали активніше вакцинуватися

У нинішньому році у Вінниці, на батьківщині прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, спостерігається дефіцит вакцини проти грипу.

У вільному продажу вакцина є, а ось за програмою «Стоп грип» купити її проблематично.

Нагадаємо, щоб зменшити захворюваність і полегшити перебіг хвороби у зимовий період, у Вінниці діє програму «Стоп грип». Вона працює вже кілька років.

З кінця жовтня городянам пропонують звертатися до сімейних лікарів, щоб купити вакцину з 50-відсотковою знижкою. Саме пільгової ціною і підкуповують вінничан. Адже за повну вартість дорогувато, а вберегтися від грипу бажаючих багато, тому люди і розраховують на цю програму.

Директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш пояснив, що в Україні відчувається дефіцит вакцини. У цьому сезоні держава закупила 300 тисяч доз (в минулому році – 115 тисяч). Попит зріс, і виробники не справляються з ним, тому не можуть поставити більше.

«Українці почали активніше вакцинуватися. Не тільки у Вінниці. Дефіцит відчутний усюди. У бюджеті передбачені кошти на додаткову закупівлю препаратів, але все, що ми змогли знайти, – це ще 500 доз. З іншого боку, фахівці очікують грип з другої половини грудня, а з огляду на те, що інкубаційний період для вакцини дорівнює 4-6 тижнів, то з щепленням варто поспішити», – пояснив Олександр Володимирович.

Раніше виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун дала «практичну» пораду, що робити при перших симптомах грипу.

Джерело: today.ua