  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На батьківщині Гройсмана виник дефіцит вакцини проти грипу

    • Розсилка
    На батьківщині Гройсмана виник дефіцит вакцини проти грипу

    Українці почали активніше вакцинуватися

    У нинішньому році у Вінниці, на батьківщині прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, спостерігається дефіцит вакцини проти грипу.

    У вільному продажу вакцина є, а ось за програмою «Стоп грип» купити її проблематично.

    Нагадаємо, щоб зменшити захворюваність і полегшити перебіг хвороби у зимовий період, у Вінниці діє програму «Стоп грип». Вона працює вже кілька років.

    Читайте також

    З кінця жовтня городянам пропонують звертатися до сімейних лікарів, щоб купити вакцину з 50-відсотковою знижкою. Саме пільгової ціною і підкуповують вінничан. Адже за повну вартість дорогувато, а вберегтися від грипу бажаючих багато, тому люди і розраховують на цю програму.

    Директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш пояснив, що в Україні відчувається дефіцит вакцини. У цьому сезоні держава закупила 300 тисяч доз (в минулому році – 115 тисяч). Попит зріс, і виробники не справляються з ним, тому не можуть поставити більше.

    «Українці почали активніше вакцинуватися. Не тільки у Вінниці. Дефіцит відчутний усюди. У бюджеті передбачені кошти на додаткову закупівлю препаратів, але все, що ми змогли знайти, – це ще 500 доз. З іншого боку, фахівці очікують грип з другої половини грудня, а з огляду на те, що інкубаційний період для вакцини дорівнює 4-6 тижнів, то з щепленням варто поспішити», – пояснив Олександр Володимирович.

    Раніше виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун дала «практичну» пораду, що робити при перших симптомах грипу.

    Джерело: today.ua

    Читайте також
    здоров'я медицина Вінниця українці держава грип хвороби вінничани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ