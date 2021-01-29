На дороги Вінниччини висипали понад трьох тисяч тонн піщано-сольової суміші

Наразі на вулицях міста працює 28 одиниць техніки

Станом на 6 ранку 29 січня, на дороги Вінницької області для розчищування снігу виїхали 138 спецавтомобілів. Про це повідомляє Вінницька міська рада.

«Впродовж минулої доби в області працювали 164 дорожники. Для обробки доріг протиожеледною сумішшю залучили 138 дорожніх машин. Використано 3 304 тонни піщано-соляної суміші. Покриття мокре, місцями засніжене. Проїзд забезпечено», – повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області.

Комунальні служби Вінниці також обробляють дороги протиожеледними засобами. Коли сніг припнеться – вийдуть ланки, які будуть зчищати цей сніг. Першочергово посипаються підйоми, спуски та мости. На тротуарах традиційно працює малогабаритна техніка та люди, які у ручну розгортають сніг. Наразі на вулицях міста працює 28 одиниць техніки.

«Пізніше сніг розгортатимуть ланки з кількох одиниць спецтехніки. Вони працюватимуть по 9 маршрутах. За прогнозами синоптиків такий снігопад буде тривати періодично ще кілька днів. Тож комунальні служби працюватимуть цілодобово, щоб автомобільний транспорт, у тому числі й громадський, мав можливість безперебійно рухатись», – зауважують там.

Як розповідає директор департаменту житлового господарства міської ради Романа Фурмана, прибудинкові території прибирають близько 450 двірників. Вони розчищають тротуари та проходи до під'їздів та контейнерних майданчиків, щоб вінничанам було зручно пересуватись по них. Якщо інтенсивність опадів буле стрімко збільшуватись до роботи на прибудинкових територіях буде залучатись малогабаритна техніка.

З прогнозами синоптиків сьогодні, вдень температура повітря коливатиметься від 1 до 4 градусів морозу.

Водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху, не маневруйте на дорозі.

Нагадаємо, що в Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, триватиме подальше похолодання. Сніг у п’ятницю очікується у північних, західних областях та на Вінниччині.

А ось 29 січня вдень у південній частині України та у більшості центральних областей ситуація стабілізується, опади послабнуть та припиняться.