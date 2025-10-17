Вінниччина: через дефіцит сировини призупинили роботу два цукрових заводи

Загалом з початку виробничого сезону на цукрові заводи Вінниччини надійшло 700 тис. тонн цукросировини

У Вінницькій області два з п’яти діючих цукрових заводів змушені були тимчасово зупинити виробництво через брак сировини. Причиною стала негода, яка завадила аграріям вчасно розпочати копання цукрових буряків. Про це повідомляє Вінницька ОВА, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Протягом більшої частини першої та початку другої декади жовтня на Вінниччині тривали дощі. Через надмірну вологість ґрунту аграрії не мали змоги проводити збирання цукрових буряків. У результаті виник дефіцит сировини для виробництва цукру, що призвів до зупинки роботи двох цукрових заводів.

У відомстві додали, що нині збір урожаю цукрових буряків відновлено – за останні дні викопано коренеплоди на площі близько 800 гектарів. Наразі працюють три цукрові заводи. Заводи, що зупинились, почали накопичувати цукросировину для відновлення роботи.

Загалом з початку виробничого сезону на цукрові заводи Вінниччини надійшло 700 тис. тонн цукросировини, із них перероблено 665 тис. т. Вироблено 94 тис. т цукру. Цукрові буряки станом на 17 жовтня сільскогосподарські підприємства викопали на 19 тис. га, або на 42% від площ посіву. Середня урожайність фіксується на рівні 431 ц/га, що перевищує минулорічну на 29 ц/га.

До слова, ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, заводи закриваються, а прибутки знижуються. Європейські цукровари звинувачують у цьому український експорт та політику ЄС щодо імпорту.