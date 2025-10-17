Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Вінниччина: через дефіцит сировини призупинили роботу два цукрових заводи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вінниччина: через дефіцит сировини призупинили роботу два цукрових заводи
Наразі працюють три цукрові заводи на Вінниччині
фото: SuperAgronom.com (ілюстративне)

Загалом з початку виробничого сезону на цукрові заводи Вінниччини надійшло 700 тис. тонн цукросировини

У Вінницькій області два з п’яти діючих цукрових заводів змушені були тимчасово зупинити виробництво через брак сировини. Причиною стала негода, яка завадила аграріям вчасно розпочати копання цукрових буряків. Про це повідомляє Вінницька ОВА, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Протягом більшої частини першої та початку другої декади жовтня на Вінниччині тривали дощі. Через надмірну вологість ґрунту аграрії не мали змоги проводити збирання цукрових буряків. У результаті виник дефіцит сировини для виробництва цукру, що призвів до зупинки роботи двох цукрових заводів.

У відомстві додали, що нині збір урожаю цукрових буряків відновлено – за останні дні викопано коренеплоди на площі близько 800 гектарів. Наразі працюють три цукрові заводи. Заводи, що зупинились, почали накопичувати цукросировину для відновлення роботи.

Загалом з початку виробничого сезону на цукрові заводи Вінниччини надійшло 700 тис. тонн цукросировини, із них перероблено 665 тис. т. Вироблено 94 тис. т цукру. Цукрові буряки станом на 17 жовтня сільскогосподарські підприємства викопали на 19 тис. га, або на 42% від площ посіву. Середня урожайність фіксується на рівні 431 ц/га, що перевищує минулорічну на 29 ц/га.

До слова, ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, заводи закриваються, а прибутки знижуються. Європейські цукровари звинувачують у цьому український експорт та політику ЄС щодо імпорту.

Теги: завод Вінниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жмеринська громада заявила, що вулиця Малиновського названа на честь футболіста Руслана Маліновського
Радянський маршал чи футболіст? Громада вигадала причину, щоб не перейменовувати вулицю
11 жовтня, 19:15
Підприємство мало виробляти та сплачувати рентну плату з вартості реалізації товарної продукції
На Вінничині перед судом постане директор підприємства, який ухилявся від сплати понад 27 млн грн ренти
7 жовтня, 18:23
Дим здійнявся над містом після атаки
Обстріл Чернігова, дрони атакували НПЗ у Росії: головне за ніч
4 жовтня, 06:59
Вибух супроводжувався потужною пожежею
У Пермському краї РФ атаковано хімзавод «Азот»
3 жовтня, 08:36
Атакований Афіпський НПЗ
The Sun розповів, скільки грошей втратила РФ через атаки України по нафтогазових об’єктах
29 вересня, 00:19
Наслідки удару по Запоріжжю
Росія атакувала Україну безпілотниками: головне за ніч
27 вересня, 05:51
Наразі обставини загибелі людини з’ясовують слідчі
На Вінниччині чоловік втопився у ставку
26 вересня, 17:55
Завод «Квант» розташований в Голосіївському районі Києва
Фонд держмайна продав київський завод «Квант»
26 вересня, 11:04
У Росії горить НПЗ
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії
26 вересня, 04:09

Новини

Вінниччина: через дефіцит сировини призупинили роботу два цукрових заводи
Вінниччина: через дефіцит сировини призупинили роботу два цукрових заводи
На Вінниччині браконьєр наловив карасів на 700 тис. грн
На Вінниччині браконьєр наловив карасів на 700 тис. грн
На Одещині жінка викрала авто, бо захотіла поїхати до моря
На Одещині жінка викрала авто, бо захотіла поїхати до моря
Заснув на посту – отримав чималий штраф: суд покарав прикордонника
Заснув на посту – отримав чималий штраф: суд покарав прикордонника
Поліція на Вінниччині знайшла «псевдомінера» вокзалу
Поліція на Вінниччині знайшла «псевдомінера» вокзалу
На Вінниччині рибалка-браконьєр наловив карасів на понад 30 тис грн
На Вінниччині рибалка-браконьєр наловив карасів на понад 30 тис грн

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua