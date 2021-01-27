  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині лісоруб незаконно зрізав дерев на понад 1 млн грн, йому оголосили підозру

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час перевірки чоловік не надав поліцейським документи на вантаж, які б засвідчили легальне походження деревини та законність її перевезення - На Вінниччині лісоруб незаконно зрізав дерев на понад 1 млн грн, йому оголосили підозру
    Під час перевірки чоловік не надав поліцейським документи на вантаж, які б засвідчили легальне походження деревини та законність її перевезення
    Фото з відкритих джерел

    Чоловікові загрожує до 7 років ув’язнення

    У Вінницькій області підозрюваний незаконно зрізав 268 дерев, завдавши збитків державі на суму 1,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області.

    Як зазначається, два десятки дерев зловмисник знищив на території ландшафтного заказника «Дністер», який входить до складу природно-заповідного фонду України. 

    42-річного правопорушника, який власним ватажним автомобілем «ЗІЛ» перевозив деревину, зупинили у серпні минулого року у Мурованокуриловецькому районі. Під час перевірки чоловік не надав поліцейським документи на вантаж, які б засвідчили легальне походження деревини та законність її перевезення.

    Під час досудового розслідування кримінального провадження слідчі встановили місця, де здійснювалась незаконна порубка. Одне з них – це територія ландшафтного заказника «Дністер».

    За два місяці злочинної діяльності чоловік встиг зрізати 268 дерев порід таких, як ясен, клен, граб, берест, акація та черешня.

    27 січня слідчі Могилів-Подільського районного відділу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 3 та 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). Чоловікові загрожує до семи років позбавлення.

    Нагадаємо, що на Вінниччині жінка підробляла документи, щоб заволодіти землею.

    Теги: документи розслідування Вінниччина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies