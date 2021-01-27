На Вінниччині лісоруб незаконно зрізав дерев на понад 1 млн грн, йому оголосили підозру

Під час перевірки чоловік не надав поліцейським документи на вантаж, які б засвідчили легальне походження деревини та законність її перевезення

Чоловікові загрожує до 7 років ув’язнення

У Вінницькій області підозрюваний незаконно зрізав 268 дерев, завдавши збитків державі на суму 1,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області.

Як зазначається, два десятки дерев зловмисник знищив на території ландшафтного заказника «Дністер», який входить до складу природно-заповідного фонду України.

42-річного правопорушника, який власним ватажним автомобілем «ЗІЛ» перевозив деревину, зупинили у серпні минулого року у Мурованокуриловецькому районі. Під час перевірки чоловік не надав поліцейським документи на вантаж, які б засвідчили легальне походження деревини та законність її перевезення.

Під час досудового розслідування кримінального провадження слідчі встановили місця, де здійснювалась незаконна порубка. Одне з них – це територія ландшафтного заказника «Дністер».

За два місяці злочинної діяльності чоловік встиг зрізати 268 дерев порід таких, як ясен, клен, граб, берест, акація та черешня.

27 січня слідчі Могилів-Подільського районного відділу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 3 та 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). Чоловікові загрожує до семи років позбавлення.

Нагадаємо, що на Вінниччині жінка підробляла документи, щоб заволодіти землею.